Une formation pratique sur l’utilisation de l’intelligence artificielle générative pour renforcer l’export et l’internationalisation des entreprises a été organisée, jeudi, au siège du Tunisia Africa Business Council (TABC).

Animée par un expert en intelligence artificielle et veille stratégique, la session a réuni des dirigeants d’entreprises, des responsables export et commerciaux, des cadres en marketing et communication, des consultants et des décideurs publics et privés.

Les participants ont exploré, de manière concrète et opérationnelle, plusieurs applications stratégiques de l’IA générative. Les échanges ont porté sur la prospection commerciale intelligente, la rédaction de contenus multilingues, la veille marché et concurrentielle, la préparation de rendez-vous d’affaires et l’automatisation de tâches à forte valeur ajoutée.

À travers des démonstrations et des cas d’usage pratiques, la formation a permis de mesurer le potentiel de l’IA comme levier de compétitivité, de gain de temps et d’amélioration de la performance à l’international.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté du TABC d’accompagner ses membres et partenaires dans la maîtrise des outils innovants et des compétences clés nécessaires à leur positionnement sur les marchés africains et internationaux.