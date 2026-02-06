Une semaine après sa première défaite de la saison à domicile contre Augsbourg, le Bayern Munich a concédé un nouveau match nul à Hambourg (2-2) lors de la dernière journée. Alors qu’il comptait encore 11 points d’avance sur son dauphin il y a deux semaines, le club bavarois ne possède plus qu’un matelas de six points sur Dortmund, qui se déplace cette semaine à Wolfsburg (14e).

Le leader doit donc retrouver son rythme et préparer un choc crucial face à Hoffenheim, qui avait terminé 15e la saison dernière. Les visiteurs réalisent cette année une belle performance, occupant actuellement la 3e place, à seulement trois points de Dortmund.

Leipzig et Stuttgart cherchent à recoller

Leipzig (5e) a de nouveau perdu des points après sa défaite contre Mayence la semaine passée. L’équipe doit se rapprocher du trio de tête lors de son déplacement à Cologne (10e).

De son côté, Stuttgart (4e) se rend chez Saint-Pauli (17e), actuellement en position de relégable. Les visiteurs chercheront à confirmer leur bon classement et à ne pas perdre de terrain face aux équipes du haut de tableau.

Leverkusen vise la stabilité

Le Bayer Leverkusen, sixième, continue de jongler entre championnat et Coupe d’Allemagne. Après avoir éliminé Saint-Pauli en quart de finale de la Coupe, l’équipe se déplace cette semaine sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach. L’objectif est de maintenir sa position parmi les meilleurs et de rester en course pour une place européenne.

La Bundesliga connaît donc un début de deuxième moitié de saison très serré, avec des écarts qui se réduisent au sommet et des équipes du milieu de tableau prêtes à jouer les troubles-fête. Le Bayern doit réagir rapidement pour conserver son avance, tandis que Hoffenheim, Leipzig et Stuttgart cherchent à profiter de ce moment pour s’imposer dans la course aux places européennes.