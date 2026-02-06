L’Atlético de Madrid a validé, jeudi soir, son billet pour les demi-finales de la Coupe du Roi en dominant largement le Betis Séville (5-0). Une victoire nette, acquise à domicile, qui a mis en lumière la première apparition officielle d’Ademola Lookman sous les couleurs madrilènes. Le nouvel attaquant nigérian s’est illustré avec un but et une passe décisive.

Un match plié dès la première période

Les Colchoneros ont rapidement pris le contrôle de la rencontre. David Hancko a ouvert le score dès la 12e minute, profitant d’une entame maîtrisée de son équipe. L’Atlético a accentué sa domination à la demi-heure de jeu grâce à Giuliano Simeone, auteur du deuxième but à la 30e minute.

Aligné pour la première fois depuis son arrivée en provenance de l’Atalanta Bergame en fin de mercato, Ademola Lookman a confirmé son intégration rapide. L’international nigérian a inscrit le troisième but à la 37e minute, scellant pratiquement le sort de la rencontre avant la pause.

Lookman décisif, Griezmann tranche

En seconde période, l’Atlético a poursuivi sur le même rythme. Titulaire jeudi soir, Antoine Griezmann a mis fin à tout suspense à la 62e minute. Lancée sur une contre-attaque rapide, l’action a été conclue par l’attaquant français après une passe précise de Lookman, signant ainsi sa contribution décisive.

Le score s’est alourdi en fin de match. Thiago Almada a inscrit le cinquième but à la 83e minute, confirmant la supériorité totale de l’Atlético face à un Betis Séville dépassé dans tous les compartiments du jeu.

L’Atlético rejoint le dernier carré

Grâce à ce succès sans appel, l’Atlético de Madrid décroche le dernier billet pour les demi-finales de la Coupe du Roi et rejoint les trois équipes déjà qualifiées à l’issue des quarts de finale disputés plus tôt dans la semaine.