L’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) a annoncé, jeudi, une série de mesures visant à rénover et améliorer les conditions d’exploitation du musée de Zarzis, dans le gouvernorat de Médenine.

Selon un communiqué publié en fin d’après-midi sur la page facebook de l’Agence, ces actions font suite à une visite de terrain et une inspection technique réalisées dans le cadre de la préparation de futures interventions pour restaurer et valoriser le musée.

L’inspection a révélé un déclin de l’état structurel du musée, ainsi que des lacunes au niveau de la mise en valeur muséographique, indique la même source. Ces problèmes affectent les conditions de présentation et de conservation des pièces archéologiques, ainsi que l’accueil des visiteurs et les parcours de visite.

À la suite de ces constatations, un programme d’intervention sera élaboré en coordination avec l’Institut National du Patrimoine (INP), a fait savoir l’Amvppc. Ce programme inclura la prise en charge des problèmes structurels urgents et la réorganisation muséographique selon des critères scientifiques et fonctionnels. Il comportera également des améliorations dans les espaces d’accueil, incluant notamment les guichets et les sanitaires, ainsi que la création d’une clôture extérieure pour renforcer la sécurité et organiser l’environnement du musée.

Le musée de Zarzis est installé dans l’ancien bâtiment de l’église Notre-Dame de La Garde, construite au début du XXe siècle par le Père Gabriel Deshay et inaugurée en 1926. D’une architecture en forme de croix, il possède une grande nef et des galeries latérales réservées aux vitrines d’exposition. L’entrée, surmontée d’un clocher démoli et remplacé par une coupole, mène à un espace central rectangulaire qui est flanqué de bas-côtés abritant des objets de collection.

Parmi les collections du musée figurent des céramiques de tradition punique, dont une amphore de Chammakh et un plat de Zita (Zian), ainsi que des stèles funéraires décorées de symboles attribués à la déesse Tanit. D’autres pièces remarquables incluent des éléments architecturaux, des inscriptions latines et des céramiques romaines provenant de divers sites archéologiques de la région, tels que Chammakh, Khaoui Lagdir et Bou Garnin.

Le musée présente également une maquette du forum de Gigthi, entouré de portiques et de temples, ainsi que des statues en marbre découvertes sur le site de Zita, notamment des personnages drapés de toge et une statue représentant probablement le dieu Apollon.

Les vitrines du musée exposent aussi des amphores utilisées pour le transport de produits destinés à l’exportation, tels que l’huile d’olive et les produits de la mer, ainsi qu’un mobilier funéraire provenant de la nécropole de Chammakh, comportant des amphores et des objets rituels.

Le musée met également en lumière les produits emblématiques de Zarzis : l’huile d’olive, le sel et les produits de pêche, dont une éponge, illustrant l’importance de ces industries locales dans l’économie de la région.