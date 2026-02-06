L’association Cinéma Documentaire Ciné Doc a lancé un appel à film documentaire d’école de cinéma de Tunisie et ce, dans le cadre de la 8ème édition du festival International MyFirstDoc 2026.

Cette nouvelle section dédiée au documentaire issu des écoles de cinéma tunisiennes, vise à mettre en lumière le travail des étudiants et des jeunes diplômés dans le domaine du cinéma documentaire.

L’appel s’adresse aux étudiants et aux jeunes diplômés et concerne exclusivement les films documentaires de fin d’études, réalisés dans le cadre des années universitaires 2023-2024 et 2024-2025. Les œuvres soumises devront avoir une durée maximale de 30 minutes et être envoyées uniquement via un lien de visionnage en ligne, accompagné du mot de passe.

Chaque film devra impérativement être accompagné d’une fiche technique précisant le titre, la durée ainsi que les coordonnées du réalisateur ou de la réalisatrice. Les films sélectionnés seront projetés dans le cadre de la programmation officielle du Festival MyFirstDoc 2026.

La date limite d’envoi des films est fixée au 28 février 2026.