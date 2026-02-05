Achraf Hakimi, latéral droit du Paris-Saint Germain, a été sanctionné d’un match ferme et d’un autre avec sursis après son carton rouge reçu lors du déplacement à Strasbourg dimanche dernier, en 20e journée de Ligue 1.

L’international marocain avait été expulsé à la 75e minute alors que son équipe menait 2-1. Il a été sanctionné pour un tacle dangereux « semelle en avant » sur le pied gauche de l’Argentin Joaquín Panichelli. L’arbitre avait initialement sorti un carton jaune, mais a transformé sa décision en rouge après l’intervention de la VAR.

Le Classique manqué

La suspension ferme privera Hakimi du Classique face à l’Olympique de Marseille, programmé dimanche au Parc des Princes pour la 21e journée. Le joueur pourra revenir pour le match suivant, sur la pelouse du Stade Rennais le 13 février. Hakimi n’avait plus été expulsé depuis mai 2023.

Autres sanctions en Ligue 1

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a également pris d’autres mesures cette semaine. L’Olympique de Marseille voit sa Tribune Sud partiellement fermée pour un match ferme et trois avec sursis, à la suite des incidents survenus lors de la rencontre contre le RC Lens le 24 janvier.

Ces sanctions reflètent la volonté de la LFP de sanctionner les comportements dangereux sur le terrain et les incidents dans les tribunes. Le calendrier chargé de Ligue 1 et les confrontations historiques comme le Classique renforcent l’importance de ces décisions disciplinaires.

Implications pour le PSG

La suspension d’Hakimi affecte le secteur défensif du PSG pour un match crucial face à son rival historique. Le club devra s’adapter tactiquement, notamment sur le flanc droit, pour compenser l’absence de son latéral international.