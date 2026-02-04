Le projet de protection de la colline de Sidi Bou Said contre les glissements de terrain a fait l’objet d’une séance de travail tenue, mardi, au siège du ministère de l’équipement et de l’habitat.

Cette réunion fait suite à la décision numéro 11 de la cheffe du gouvernement en date du 26 janvier 2026 en vertu de laquelle il a été décidé de confier au ministère de l’Équipement la mission de suivre la réalisation des études et des travaux relatifs à la protection de la colline dans le cadre du programme national de protection des zones urbaines, du littoral et de la maîtrise des ouvrages.

Dans ce cadre, le ministre de l’équipement, Salah Zouari, a appelé les parties y afférentes à élaborer un plan d’action détaillé du projet et à réunir toutes les conditions favorables afin de garantir le bon déroulement des travaux.

Il a indiqué qu’il s’agit d’un projet public “prioritaire” visant à assurer la sécurité des personnes et des biens et à protéger la région contre les glissements de terrain.

À noter que la colline de Sidi Bou Saïd s’étend sur une superficie d’environ 170 hectares, sur une longueur de 7,5 kilomètres dont 4,5 km de littoral.