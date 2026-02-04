L’économie tunisienne entre en 2026 sous contrainte d’exécution. Pression carbone européenne, digitalisation fiscale accélérée, dépendance énergétique persistante. Les banques financent l’IA et les énergies renouvelables. Les sociétés cotées améliorent leurs revenus. L’emploi qualifié progresse dans les TIC. La croissance reste tirée par la finance, l’énergie et les services, dans un contexte réglementaire plus exigeant.
LES 5 TITRES
- Économie — 2026 s’ouvre sous triple contrainte : carbone européen, fiscalité numérique, dépendance énergétique.
- Secteurs — La BIAT finance une centrale solaire de 100 MW à Kairouan pour 140 MDT.
- IA — Amen Bank mise sur l’IA pour accompagner la transformation des entreprises
- Marchés — Les revenus des sociétés cotées progressent de 5,3 % en 2025.
- International — Un partenariat TIC prévoit 1 000 emplois liés à des services numériques mondiaux.
LE CHIFFRE DU SOIR
26,5 Mds TND — Revenus cumulés des sociétés cotées en 2025.
LE SECTEUR À SURVEILLER : ÉNERGIE
Un financement syndiqué de 140 MDT soutient une centrale photovoltaïque à Kairouan. Le projet vise deux industriels tunisiens et réduit leur empreinte carbone.
Signal faible : la pression du mécanisme carbone européen accélère les projets privés hors réseau.
SUR LES MARCHÉS
Tunindex 14 385,85 +6,96 % | USD/TND 2,8648 | EUR/TND 3,3760 | Brent 66,85 $ (YTD 10,97%) | OR 4 181,41 € / oz | Bitcoin 76 020,57 $ (YTD -15,66%)
À SUIVRE
- Publication attendue de données sectorielles BVMT.
- Point sur la facturation électronique par l’administration fiscale.
- Agenda ANETI sur les partenariats emploi-TIC.