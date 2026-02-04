L’économie tunisienne entre en 2026 sous contrainte d’exécution. Pression carbone européenne, digitalisation fiscale accélérée, dépendance énergétique persistante. Les banques financent l’IA et les énergies renouvelables. Les sociétés cotées améliorent leurs revenus. L’emploi qualifié progresse dans les TIC. La croissance reste tirée par la finance, l’énergie et les services, dans un contexte réglementaire plus exigeant.

LES 5 TITRES

LE CHIFFRE DU SOIR

26,5 Mds TND — Revenus cumulés des sociétés cotées en 2025.

LE SECTEUR À SURVEILLER : ÉNERGIE

Un financement syndiqué de 140 MDT soutient une centrale photovoltaïque à Kairouan. Le projet vise deux industriels tunisiens et réduit leur empreinte carbone.

Signal faible : la pression du mécanisme carbone européen accélère les projets privés hors réseau.

SUR LES MARCHÉS

Tunindex 14 385,85 +6,96 % | USD/TND 2,8648 | EUR/TND 3,3760 | Brent 66,85 $ (YTD 10,97%) | OR 4 181,41 € / oz | Bitcoin 76 020,57 $ (YTD -15,66%)

À SUIVRE