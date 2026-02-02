L’économie tunisienne n’est plus à l’heure des prévisions, mais à celle des bilans comptables et des pressions climatiques. À la lecture des faits marquants de cette semaine, une certitude s’impose : le pays avance sur une ligne de crête. Entre une modernisation administrative qui s’apparente à une course d’obstacles et des exigences internationales qui redéfinissent les règles de l’export, 2026 se dessine comme l’année de toutes les vérités.

Quels sont les défis de l’économie tunisienne en 2026 ? Les trois défis majeurs sont : La mise en conformité carbone (MACF) pour préserver les exportations vers l’Europe;

(MACF) pour préserver les exportations vers l’Europe; La réussite de la transformation numérique fiscale (facturation électronique);

(facturation électronique); La réduction de la dépendance énergétique qui pèse sur la balance commerciale.

La modernité par la contrainte : le défi de la facturation électronique

La généralisation de la facturation électronique, pilotée par Tunisie TradeNet, marque un tournant irréversible. Si l’intention est louable — traçabilité accrue et réduction du secteur informel —, l’exécution révèle les fragilités systémiques du pays. Avec 340 000 contribuables propulsés dans l’arène numérique, le risque n’est pas technologique, il est économique. Une plateforme saturée et une phase transitoire qui s’éternise témoignent de la difficulté à transformer une administration bureaucratique en un moteur de souveraineté numérique.

Le mirage du TUNINDEX face au mur de la réalité

Paradoxalement, la Bourse de Tunis affiche une santé insolente avec une progression de 6,72 % portée par les valeurs bancaires. Mais ne nous y trompons pas : cette euphorie est un trompe-l’œil. Comme le soulignent les analyses de Hechmi Alaya, Abdelbasset Sammari et Ridha Chkondali, la croissance de 2,5 % reste une statistique de survie. Sans investissement productif et avec une dépendance énergétique abyssale de 65 %, la bourse ne reflète pas la vitalité de l’industrie, mais plutôt la résilience des rentes financières.

Le séisme du MACF : L’industrie tunisienne dos au mur

Le véritable défi de 2026 ne vient pas de Tunis, mais de Bruxelles. L’entrée en vigueur du Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (MACF) est un couperet pour nos piliers exportateurs : ciment, chimie, textile. Ali Kanzari a raison de sonner l’alarme : avec une taxe carbone pouvant atteindre 80 € la tonne de CO₂, la Tunisie risque l’exclusion pure et simple du marché européen.

Alors que nos voisins, Maroc en tête, accélèrent sur l’hydrogène vert, la Tunisie s’enferme dans des hésitations réglementaires qui pénalisent 30 000 industriels. Le protectionnisme énergétique actuel n’est plus une option tenable ; il est devenu un frein à l’investissement direct étranger.

Le capital humain : La dernière carte maîtresse

Dans ce tableau de contraintes, une lueur d’espoir émerge des initiatives privées. La vision portée par Leila Belkhiria pour l’entrepreneuriat féminin rappelle que le salut ne viendra pas uniquement des réformes étatiques, mais d’une restructuration profonde du capital privé. Planification, normes ESG (Environnement, Social, Gouvernance) et ouverture sur le marché africain sont les véritables leviers de croissance que les pouvoirs publics peinent encore à actionner.

Le Verdict : Choisir son destin ou subir celui des autres

La Tunisie de 2026 est face à un arbitrage historique. Moderniser sans étouffer le secteur privé, décarboner sans sacrifier son industrie, et réformer sans se perdre dans des discours incantatoires. Le temps de la transition est révolu. Les investisseurs ne jugent plus les intentions, mais la capacité d’exécution.

Le choix est désormais binaire : devenir un acteur agile de la nouvelle économie mondiale ou rester un spectateur impuissant de son propre déclin.