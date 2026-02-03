« Les indicateurs d’activité des sociétés cotées en Bourse font état d’un revenu global en hausse de 5,3%, durant l’année 2025, pour atteindre 26,5 milliards de dinars, contre 25,2 milliards de dinars, au cours de l’exercice 2024 », c’est ce qui ressort du document « Evolution des indices et des revenus des sociétés cotées », publié mardi, par la Bourse de Tunis (BVMT).

Il est à souligner qu’à la date butoir règlementaire (au 20 janvier 2026), seulement 32 sociétés cotées ont communiqué leurs indicateurs d’activités du 4ème trimestre 2025, ce qui représente 43% de la Cote. A la date de publication de cette note, ce nombre est passé à 72, soit 96% de la Cote.

Selon les données de la BVMT, 78% de ces sociétés (qui ont publié leurs indicateurs), soit 56 sur 72, ont amélioré leurs revenus cumulés par rapport à l’année précédente.

Quant à la part dans le revenu global des 20 sociétés qui composent le Tunindex20, elle s’élève à 15,8 milliards de dinars (ou 60% du revenu global), en hausse de 4,1% par rapport à l’année écoulée.

La BVMT a souligné, également, que le secteur financier, qui regroupe 29 sociétés cotées, et qui s’affiche comme principale capitalisation de la cote, a réalisé un revenu global de 9,77 milliards de dinars, soit une progression de 5,1%.

Ce résultat a été favorisé, surtout, par la hausse de Produit Net Bancaire (PNB) cumulé des 12 banques cotées de 4,3%, à 7,29 milliards de dinars. De même, le revenu net de Leasing cumulé des 7 sociétés de leasing cotées a progressé de 5% à 594 millions de dinars (MD).

Idem, pour les 7 compagnies d’assurances, dont le montant global des primes émises a atteint 1,845 milliard de dinars, soit une évolution remarquable de 8,4%.

Concernant le secteur des Biens de Consommation, le revenu global des trois grands groupes opérant dans l’agroalimentaire (Poulina Group Holding, Délice Holding et SFBT) a progressé de 4,9% pour atteindre 6,481 milliards de dinars.

De son côté, le secteur des Services aux Consommateurs, qui englobe 11 sociétés cotées (dont UADH, qui n’a toujours pas publié ses indicateurs), fait ressortir une augmentation du chiffre d’affaires global de 8,1%, à 5,784 milliards de dinars.

En ce qui concerne le Chiffre d’Affaires des deux enseignes cotées de la grande distribution, il a progressé de 12,4%, pour se situer au niveau de 2,151 milliards de dinars.

De même, le chiffre d’affaires global des quatre concessionnaires automobiles (hors UADH) a augmenté de 11,9% au 31 décembre 2025, pour s’établir à 1,481 milliard de dinars.

En général, les neufs secteurs représentés dans la cote ont amélioré leurs revenus. A cet égard, les deux secteurs Technologie et Télécommunication ont réalisé la plus forte progression avec une hausse de 17%.

Il importe de noter que « les plus fortes hausses de revenus ont été réalisées par les sociétés TUNINVEST SICAR (+190,1%), STA (+61,6%), SITS (+36,5%) et CIMENTS DE BIZERTE (+31,2%) ». En revanche, « les plus fortes baisses de revenus ont été enregistrées par EUROCYCLES (-16,9%), SANIMED (- 13,2%), STIP (-9,1%) et CARTHAGE CEMENT (-9%) ».