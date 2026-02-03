Le directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI), Hatem Dahmane, et le directeur général d’une entreprise internationale privée spécialisée dans les services informatiques, le consulting et la transformation numérique, Mohamed Bouroqaa, ont signé mardi matin un accord de partenariat visant à créer mille postes d’emplois permanents au sein de l’entreprise.

Cet accord, signé lors de la troisième édition du Forum des technologies de l’information et de la communication et de la transformation numérique, tenu à Tunis, s’inscrit dans le cadre du programme mis en œuvre par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle en partenariat avec l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA).

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, a déclaré à l’agence TAP que l’entreprise économique avec laquelle l’accord a été signé aujourd’hui est l’une des entreprises leaders au niveau mondial dans le domaine des technologies de l’information, avec des succursales dans 70 pays et plus de 130 000 ingénieurs.

Chaoued a ajouté que cette entreprise est implantée dans le pôle des technologies de la communication el Ghazela, mais que son activité est limitée, ce qui l’a poussée à mener une étude sur le climat de travail en Tunisie, l’investissement, les compétences et les ressources humaines afin de développer et de renforcer ses services en Tunisie. C’est dans cette optique qu’elle a décidé de recruter 1 000 ingénieurs tunisiens.

Il a précisé que la signature de cet accord s’inscrit dans le cadre de la consécration du principe d’intégration entre les secteurs public et privé, du renforcement du rôle social de l’État et de la réalisation de l’intégration économique au profit de toutes les catégories.

Il a souligné que le contenu de cet accord s’inscrit dans la continuité de l’approche adoptée depuis longtemps par le ministère, visant à établir une relation de complémentarité entre les secteurs public et privé.

Pour sa part, le directeur général de l’ANETI , Hatem Dahmane, a déclaré que l’agence, que depuis mai 2025, des accords de partenariat ont été conclus avec des entreprises actives dans le secteur des composants automobiles implantées dans toutes les régions de la République tunisienne, ce qui a permis de créer 12 000 emplois permanents.