Mené 2-0, l’OGC Nice a arraché le match nul face à Brest (2-2), dimanche, lors de la 20e journée de Ligue 1. L’international tunisien Ali Abdi a joué un rôle clé dans ce retour en réduisant le score de la tête à la 63e minute, signant au passage son premier but de la saison en championnat.

Nice a ensuite égalisé grâce à Elye Wahi à la 71e minute, concluant une réaction rapide après la réduction du score.

Brest efficace en première période

Brest avait pourtant pris une avance nette en première mi-temps. Romain Del Castillo a ouvert le score dès la 15e minute sur penalty. Kamory Doumbia a doublé la mise à la 23e, plaçant les Niçois sous pression.

Malgré cette entame favorable aux visiteurs, Nice est revenu avec de meilleures intentions après la pause.

Le tournant du match à l’heure de jeu

À la 63e minute, Ali Abdi s’est élevé dans la surface pour placer une tête et relancer son équipe. Ce but a changé la dynamique du match. Huit minutes plus tard, Elye Wahi a égalisé (71e), permettant à Nice de revenir à hauteur.

Le score n’évoluera plus jusqu’au coup de sifflet final.

Un point qui resserre le classement

Avec ce match nul, Nice occupe la 13e place avec 22 points. Brest reste 12e avec 23 points, soit une seule unité d’avance.

Ce résultat maintient les deux équipes dans une zone intermédiaire du classement, sans changement majeur mais avec un écart réduit entre elles.