La Tunisie a participé, samedi, à la deuxième réunion ministérielle du Forum Inde–Pays arabes, présidée conjointement par l’Inde et les Émirats arabes unis, à New Delhi.

La délégation tunisienne, conduite par la représentante permanente par intérim auprès de la Ligue arabe, Douha Chouikh Ben Tanfous, a souligné, dans une allocution, l’importance de ce forum pour hisser les relations arabo-indiennes au plus haut niveau, en s’appuyant sur les liens historiques et culturels unissant les deux parties.

Elle a indiqué que cette rencontre représente une opportunité cruciale pour renforcer les concertations en vue de parvenir à des solutions pacifiques aux causes régionales, en premier lieu la cause palestinienne. Elle a réaffirmé la position constante de la Tunisie en faveur de l’établissement d’un État palestinien indépendant et souverain sur l’ensemble des territoires occupés, avec Al-Qods pour capitale.

En marge de la réunion, les chefs de délégation ont été reçus par le Premier ministre indien, Narendra Modi, qui a réitéré l’engagement de son pays à approfondir la coopération avec le monde arabe dans les domaines politique, économique, social et culturel.

La réunion s’est conclue par l’adoption de la « Déclaration de New Delhi » et d’un programme exécutif arabo-indien couvrant la période 2026-2028.