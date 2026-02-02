Le gouverneur de la Manouba, Mahmoud Chouaib, a promis de décréter des mesures strictes face aux atteintes visant les cours d’eau et les canaux naturels.

Il a également réaffirmé l’engagement à mettre fin au phénomène de l’habitat spontané et de la vente des lotissements anarchiques, estimant que la protection de ces espaces naturels est « une priorité » face aux changements climatiques que connaît notre pays.

Dans une déclaration accordée, dimanche matin, à la correspondante de l’agence TAP dans la région, le gouverneur a indiqué que les dépassements dans ce domaine, notamment le déversement de déchets et de résidus de construction, est un comportement qui entrave le ruissellement des eaux, fait inonder les quartiers et les routes et met ainsi en danger la sécurité des citoyens et des zones agricoles.

De telles incivilités sont vivement dénoncées et seront passibles de sanctions appropriées, a martelé le gouverneur de la Manouba, promettant de mettre en œuvre une série de mécanismes de contrôle tels que l’arrêt immédiat des travaux de construction et l’exécution des décisions de démolition.

Le gouverneur a par ailleurs ajouté que les récentes précipitations et les fluctuations climatiques ont révélé des atteintes affectant les points bleus dans les cours d’eau, les canaux et les zones agricoles, rappelant que ces espaces naturels ont fait l’objet d’une intervention continue et d’un suivi assidu par la Direction des eaux relevant du commissariat régional pour le développement agricole et la protection civile et bien d’autres structures relevant de la commission régionale de l’organisation des secours et de la lutte contre les inondations.