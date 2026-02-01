Le Werder Brême a annoncé s’être séparé de son entraîneur Horst Steffen, après sept mois à la tête de l’équipe. Le club, 15e de Bundesliga, invoque une série de dix matches sans victoire pour justifier sa décision.

Une décision liée à la situation sportive

Dans un communiqué, le directeur sportif Clemens Fritz explique :

« C’était une décision difficile, mais nous n’avons plus la conviction qu’Horst parviendra, avec l’équipe, à enclencher un redressement après cette longue série sans succès. »

Selon lui, ce choix résulte « de l’analyse de la situation sportive et des discussions récemment menées », malgré l’estime portée à l’entraîneur.

Intérim assuré par les adjoints

Les entraîneurs adjoints Raphael Duarte et Christian Gross assureront l’intérim à la tête de l’équipe. Le club indique être « activement à la recherche » d’un nouvel entraîneur principal et vouloir « prendre le temps nécessaire » pour identifier le profil adapté.

Une première expérience en Bundesliga

Recruté en début de saison pour succéder à Ole Werner, désormais entraîneur du RB Leipzig, Horst Steffen vivait sa première expérience comme entraîneur en Bundesliga. Il s’était auparavant distingué à la SV Elversberg.