Le FC Barcelone, leader de Liga, s’est imposé samedi sur la pelouse d’Elche (3-1). Ce succès permet aux Catalans de reprendre provisoirement quatre points d’avance sur le Real Madrid, attendu dimanche dans le derby face au Rayo Vallecano.

Un avantage rétabli avant le derby madrilène

Champion d’Espagne en titre, Barcelone porte son total à 55 points et creuse l’écart sur son rival (51 points). Cette victoire intervient avant les retrouvailles avec son public, prévues dimanche à 14h00, quatre jours après la défaite contre Benfica (4-2) en Ligue des champions.

Yamal lance le Barça, Elche réagit

Servi par Dani Olmo, Lamine Yamal a ouvert le score dès la 6e minute (1-0). Les hommes d’Hansi Flick ont toutefois concédé l’égalisation sur la première occasion d’Elche, conclue en contre par Alvaro Rodriguez, attaquant formé au Real (29e, 1-1).

Torres puis Rashford scellent le succès

Après un début de match hésitant, Ferran Torres a redonné l’avantage aux Blaugranas sur une passe de Frenkie de Jong (40e, 2-1). En seconde période, l’Anglais Marcus Rashford, entré en jeu, a inscrit le troisième but à la 72e minute, à la conclusion d’un nouveau débordement de Yamal (3-1).