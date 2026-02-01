Manchester City se déplace à Tottenham ce dimanche pour le compte de la 24ᵉ journée de Premier League. Voici l’essentiel à savoir avant le coup d’envoi.

Le dimanche 1er février 2026 à 17h30, le Tottenham Hotspur Stadium accueillera une rencontre très attendue entre Tottenham et Manchester City. Si les deux équipes vivent des saisons contrastées, leur affrontement promet d’être intense.

Manchester City, dauphin du championnat avec 46 points, reste sur trois victoires lors de ses cinq derniers matches. Avec une attaque redoutable (15 buts inscrits) mais une défense parfois vulnérable (6 buts encaissés), les Citizens de Pep Guardiola viseront à poursuivre leur série positive.

Tottenham, en revanche, peine cette saison et pointe à la 14ᵉ place avec 28 points. Sur ses cinq derniers matches, les Spurs n’ont gagné qu’une fois, enchaînant trois défaites et un nul. Leur attaque a marqué 8 buts et leur défense en a concédé 9, soulignant la nécessité de se ressaisir pour espérer contrarier Manchester City.

Les confrontations directes récentes entre ces deux clubs montrent un léger avantage pour Tottenham, avec trois victoires contre deux pour City, et aucun match nul. Ce passé laisse présager un duel serré où chaque détail comptera.

Horaire et diffusion

Date et heure : dimanche 1er février 2026 à 17h30

Stade : Tottenham Hotspur Stadium

Arbitre : R. Jones

Chaîne TV : Canal+