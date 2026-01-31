Contexte (24h) – Les services météo en Tunisie signalent une dégradation avec vents forts à tempête, pluies localement abondantes (parfois orageuses) et forte agitation maritime, notamment sur le Nord et l’Est.

Vents forts : bulletin « grand frais à tempête » en cours

Le bulletin BMS de l’Institut National de la Météorologie (INM) indique un épisode grand frais à tempête (BMS n°31), avec toutes les zones annoncées comme menacées. La validité indiquée est du 31/01/2026 15:00 UTC au 01/02/2026 15:00 UTC, soit 16:00–16:00 (heure de Tunis / Africa/Tunis).

Côté mer, l’INM décrit des vents d’Ouest force 7 à 8 Beaufort (et pouvant atteindre force 9 en fin de validité) sur le Nord, l’Est, et le Golfe de Gabès (selon les phases).

Pluies : cumuls annoncés et zones exposées

Selon une alerte relayée par Webmanagercenter, des pluies touchent d’abord le Nord, puis le Centre, avec des cumuls annoncés 30–50 mm sur les zones côtières nord, pouvant atteindre localement 70 mm, et un risque de grêle (gouvernorats cités : Béja, Bizerte, Nabeul).

Des médias tunisiens reprennent également des éléments d’alerte INM évoquant pluies localement abondantes, orages et rafales entre fin de semaine et week-end.

Repères météo observés (villes) : pluie faible au Nord, vent plus marqué au Sud

Les prévisions disponibles indiquent, à l’instant des relevés : pluie faible à Bizerte et Tunis, tandis que Sfax et Gabès présentent un temps plus variable, avec vent persistant mentionné sur le Centre-Est et un épisode très venteux signalé au Sud-Est.

Méditerranée : signaux de forte agitation régionale

Au niveau régional, plusieurs services météo européens maintiennent des avis de vents forts / mer agitée sur des secteurs méditerranéens, notamment via AEMET (avis et bulletins maritimes) et le service Meteomar de Aeronautica Militare.

À l’échelle internationale, World Meteorological Organization (WMO) évoque une séquence de tempêtes et d’alertes sur une large partie de l’Europe et du bassin méditerranéen en janvier.