Le dentiste Mohamed Tayeb Lammouchi a indiqué que le blanchiment des dents est principalement un acte esthétique qui attire de nombreuses personnes souhaitant retrouver un sourire éclatant, soulignant que ce procédé doit être effectué dans un cabinet dentaire équipé, afin d’éviter d’éventuelles complications telles que l’irritation des gencives ou la sensibilité dentaire.

Lammouchi a indiqué, dans une déclaration à la TAP, qu’il est impératif de suivre certaines consignes simples après le blanchiment dont notamment la nécessité d’éviter la consommation du café, du thé et des jus colorés, de s’abstenir de fumer pendant la période du traitement, car ces facteurs peuvent réduire l’efficacité de l’acte de blanchiment des dents.

Le spécialiste a noté que le blanchiment demeure un acte esthétique et ne traite pas les problèmes de caries ou d’inflammations des gencives, qui nécessitent un traitement médical spécialisé.

Il a insisté sur l’importance de consulter un dentiste avant d’utiliser tout produit ou technique de blanchiment à domicile, afin d’obtenir les résultats escomptés.