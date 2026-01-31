Le renforcement de la coopération parlementaire entre la Tunisie et la Côte d’Ivoire a été au centre d’un entretien, à Yamoussoukro, entre le président du Conseil national des régions et des districts, Imed Derbali, et la présidente du Sénat ivoirien, Kandia Camara.

Selon un communiqué publié vendredi par le Conseil national des régions et des districts, Imed Derbali, invité d’honneur à l’ouverture officielle de la première session ordinaire du Sénat ivoirien pour l’année 2026, a estimé que cette invitation illustre la profondeur des relations fraternelles et de l’esprit de solidarité parlementaire unissant les pays du continent africain.

Il a réaffirmé l’attachement constant de la Tunisie au renforcement des liens d’amitié et de coopération avec les pays africains, fondés sur le respect mutuel, la solidarité et les intérêts communs.

Il a, également, souligné l’engagement de la Tunisie à défendre les positions africaines communes, notamment le droit des Africains à un développement juste et inclusif, en faveur d’une Afrique unie, sûre, stable et prospère, maîtresse de ses ressources et de ses richesses naturelles.

Imed Derbali a relevé que la coopération entre la Tunisie et les pays africains ne cesse de gagner en importance, mettant en avant la volonté du Conseil national des régions et des districts de s’ouvrir à l’ensemble des parlements africains, en particulier à ceux partageant des compétences similaires.

Il a, par ailleurs, indiqué que sa participation à l’ouverture officielle de la première session ordinaire du Sénat ivoirien traduit concrètement la détermination du Conseil à poursuivre ses efforts en faveur du partenariat, du développement des canaux de communication et de l’échange d’expériences réussies, au service de l’intégration économique et du développement durable sur le continent.

Dans ce cadre, il a souligné que la coopération parlementaire demeurera un pilier essentiel et un levier efficace pour renforcer les relations dans d’autres domaines, notamment le développement, l’économie et l’investissement.

De son côté, la présidente du Sénat ivoirien, Kandia Camara, a salué les relations d’amitié et de coopération privilégiées entre la Côte d’Ivoire et la Tunisie, affirmant que cette visite contribue à consolider l’engagement commun en faveur du développement de ces relations à travers la diplomatie parlementaire.

À l’issue de la rencontre, les deux responsables ont convenu d’intensifier leur coopération par la création de groupes d’amitié parlementaire, l’échange d’expertises et d’expériences réussies, ainsi que par le renforcement des relations entre les deux institutions.

Ils ont également mis en avant le rôle central des parlements tunisien et ivoirien dans la consolidation de la démocratie, la promotion de l’inclusion et la contribution au développement durable, exprimant leur ambition commune de renforcer l’intégration africaine et les partenariats Sud-Sud.