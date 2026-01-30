La Mediterranean School of Business (MSB) a marquÃ© lâ€™histoire en accueillant pour la premiÃ¨re fois en Tunisie la confÃ©rence AACSB ELEVATE Moyen-Orient et Afrique du Nord, rÃ©unissant pendant quatre jours plus de 100 doyens, doyens associÃ©s et responsables de programmes internationaux issus dâ€™Ã©coles de commerce dâ€™Europe, du Moyen-Orient et dâ€™Afrique du Nord.

Avec une participation record, supÃ©rieure aux Ã©ditions prÃ©cÃ©dentes organisÃ©es Ã DubaÃ¯ et au Caire, lâ€™Ã©vÃ©nement a confirmÃ© la place de la Tunisie comme acteur incontournable dans le paysage mondial de lâ€™enseignement du management.

Â« Cet Ã©vÃ©nement reflÃ¨te qui nous sommes et ce que nous pouvons accomplir ensemble.. Je tiens Ã remercier sincÃ¨rement chacun de mes collaborateurs, professeurs et personnel administratif, pour leur confiance et leurs efforts quotidiens afin dâ€™aider notre institution Ã grandir et Ã avoir un impact significatif dans notre rÃ©gionÂ» â€” Leila Triki, Doyenne de la Mediterranean School of Business.

Temps forts de la confÃ©rence

Pendant deux jours de confÃ©rences plÃ©niÃ¨res, de tables rondes et de sessions interactives de haut niveau, les participants ont analysÃ© lâ€™Ã©volution du rÃ´le des business schools face aux transformations technologiques rapides, aux mutations gÃ©opolitiques et aux enjeux de durabilitÃ©. Les Ã©changes ont portÃ© notamment sur lâ€™intÃ©gration responsable de lâ€™intelligence humaine et artificielle, lâ€™avenir des normes dâ€™accrÃ©ditation, lâ€™impact de la recherche, la co-crÃ©ation avec les entreprises, lâ€™entrepreneuriat, ainsi que lâ€™Ã©quilibre entre diplÃ´mes et compÃ©tences. PortÃ© par une forte mobilisation dâ€™experts rÃ©gionaux et internationaux, lâ€™Ã©vÃ©nement a favorisÃ© un dialogue constructif, des collaborations concrÃ¨tes et des perspectives opÃ©rationnelles, confirmant sa place de plateforme de rÃ©fÃ©rence pour lâ€™innovation, lâ€™impact et la coopÃ©ration rÃ©gionale en matiÃ¨re de formation en management.

Une vision partagÃ©e pour lâ€™avenir

En rÃ©unissant Ã Tunis des dirigeants de grandes Ã©coles de management, des reprÃ©sentants du monde Ã©conomique et des organisations internationales, la confÃ©rence Elevate MENA 2026 a permis dâ€™examiner comment lâ€™enseignement du management peut contribuer Ã bÃ¢tir des institutions tournÃ©es vers lâ€™avenir et Ã faÃ§onner des sociÃ©tÃ©s plus inclusives au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Â« Elevate MENA sâ€™est affirmÃ© comme un carrefour rÃ©gional de dialogue et de collaboration, rÃ©unissant les acteurs clÃ©s de lâ€™enseignement du management.Â

Le choix de la Mediterranean School of Business (MSB) pour accueillir cette confÃ©rence sâ€™impose naturellement, puisquâ€™elle est la premiÃ¨re et la seule Ã©cole de commerce accrÃ©ditÃ©e AACSB en Tunisie et dans toute lâ€™Afrique francophoneÂ»– Ihsen Zakri, Vice-PrÃ©sident EMEA Growth and Engagement, AACSB International. propos de AACSB International

FondÃ©e en 1916, AACSB International (Association to Advance Collegiate Schools of Business) est lâ€™organisme mondial de rÃ©fÃ©rence en matiÃ¨re dâ€™accrÃ©ditation et dâ€™amÃ©lioration continue des Ã©coles de commerce. PrÃ©sente dans plus de 60 pays, AACSB regroupe un rÃ©seau de plus de 1 900 institutions, entreprises et organisations engagÃ©es Ã transformer lâ€™enseignement du management. Son accrÃ©ditation est reconnue comme le standard le plus exigeant au niveau international, garantissant la qualitÃ© acadÃ©mique, lâ€™innovation pÃ©dagogique et la pertinence des programmes face aux besoins du marchÃ©.

A propos de la MSB

CrÃ©Ã©e en 2002 Ã Tunis, la Mediterranean School of Business (MSB) est une Ã©cole pionniÃ¨re en Afrique et dans la rÃ©gion MENA, reconnue pour son excellence acadÃ©mique et son ouverture internationale. Membre de lâ€™UniversitÃ© MÃ©diterranÃ©enne (SMU), MSB propose des programmes de licence, master et MBA accrÃ©ditÃ©s et enseignÃ©s en anglais, favorisant une pÃ©dagogie interactive et centrÃ©e sur lâ€™Ã©tudiant. GrÃ¢ce Ã son corps professoral international, ses partenariats acadÃ©miques et ses liens Ã©troits avec le monde des affaires, MSB forme des leaders capables de relever les dÃ©fis dâ€™un environnement global, innovant et en constante Ã©volution. La recherche constitue Ã©galement un pilier essentiel de sa stratÃ©gie globale, renforÃ§ant lâ€™innovation pÃ©dagogique et lâ€™impact acadÃ©mique de lâ€™Ã©cole Ã lâ€™Ã©chelle rÃ©gionale et internationale.