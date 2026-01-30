L’Institut National de la Météorologie (INM) a publié un bulletin de suivi annonçant des vents forts à très forts à partir de samedi après-midi dans la majorité des régions du pays. Ces rafales atteindront généralement 60 à 80 km/h et pourraient temporairement culminer à 110 km/h, notamment dans plusieurs gouvernorats du nord et du centre.

Régions concernées et intensité des vents

Les zones les plus touchées incluent le sud de Béja, Bizerte, le Grand Tunis, Nabeul, Zaghouan, Le Kef, Siliana, Kasserine, Kairouan et Sidi Bouzid. Dans le sud, les gouvernorats de Gafsa, Tozeur, Kébili, Tataouine, Médenine et Gabès seront également exposés à ces conditions. Dans les zones montagneuses, les rafales pourraient atteindre 130 km/h, en particulier durant la nuit.

Ces vents violents provoqueront localement des soulèvements de sable et de poussière, réduisant fortement la visibilité horizontale et compliquant la circulation sur les routes.

Précipitations et risques associés

En parallèle, des pluies toucheront d’abord le nord du pays dès samedi, avant de se propager au centre. Elles seront temporairement orageuses et parfois abondantes, surtout sur les zones côtières nord, avec des cumuls attendus entre 30 et 50 mm, pouvant atteindre localement 70 mm. Les gouvernorats les plus exposés sont Béja, Bizerte et Nabeul. Ces précipitations pourront s’accompagner de chutes de grêle.

Recommandations et vigilance

L’INM appelle à la vigilance et recommande aux automobilistes de réduire leur vitesse et de rester prudents face à la baisse de visibilité. Les activités en plein air, en particulier dans les zones montagneuses et désertiques, sont susceptibles d’être perturbées. [à vérifier : recommandations locales supplémentaires]. Les autorités locales sont invitées à suivre l’évolution de la situation et à prendre les mesures de sécurité nécessaires.