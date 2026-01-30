Le ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Nafti a reçu jeudi à Tunis la ministre française déléguée chargée de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Eléonore Caroit, pour un entretien consacré au renforcement de la coopération bilatérale, a indiqué un communiqué.

Les discussions ont porté sur les relations économiques, techniques, scientifiques, culturelles et touristiques, ainsi que sur les questions consulaires, dans un contexte marqué par le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Les deux parties ont salué la progression des investissements et des échanges commerciaux, soulignant le rôle des entreprises tunisiennes et françaises dans la création d’emplois. La Tunisie est devenue, depuis 2024, le premier investisseur africain en France, selon les autorités tunisiennes.

Le ministre a également insisté sur l’importance de la communauté tunisienne établie en France et sur la nécessité de faciliter la mobilité des personnes, des étudiants et des compétences entre les deux pays.

Il a par ailleurs réaffirmé l’attachement de la Tunisie à la restitution des avoirs spoliés, appelant à un renforcement de la coopération judiciaire et diplomatique avec la France.

De son côté, la responsable française a salué le climat des affaires en Tunisie et l’intérêt croissant des entreprises françaises pour le marché tunisien.

Les deux ministres ont enfin souligné l’importance de la coordination au sein des instances internationales, notamment l’Union européenne, l’espace méditerranéen et l’Organisation internationale de la Francophonie.