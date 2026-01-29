Voici la liste des festivals les plus réputés du patrimoine culinaire en Tunisie selon le livret du Centre des Arts, de la Culture et des Lettres – Ksar Saïd (CACL):

Le Festival de la Harissa à Nabeul (03-05 janvier)

Le Festival de la Hajouja à Sfax (12-14 janvier)

Le Festival de l’Artichaut à Jedeida – Tunis (02-09 février)

Le Festival international des Dattes à Kébili (09-13 février)

Le Festival du Poulpe à Kerkennah à Sfax (Mars)

Le Festival de la Markoudha (Meringue) à Bannen – Monastir (Mars)

Le Festival des Oranges à Menzel Bouzelfa – Nabeul (29-31 Mars)

Le Festival de I’Eau de fleur d’orange Nabeul (25-27 Avril)

Le Festival des Fleurs à l’Ariana (09-25 Mai)

Le Festival international de l’Abricot à Hajeb El Ayoun – Kairouan (15-19 Mai)

Le Festival de la Bsissa à Lamta-Monastir (17-19 Mai)

Le Festival du Borzguène – Kef (17-19 Mai)

Le Festival du Jol (cherkaw) – Monastir (22-24 Mai)

Le Festival de la Mendole à Cap Zbib- Bizerte (25 Mai)

Le Festival des Bricks à Mahdia (01-09 Juin)

Le Festival de l’églantier (Nesri) à Zaghouan (01-09 Juin)

Le Festival des Poupées de sucre à Nabeul (Juin)

Le Festival fête de la mer « Sardinade de Mahdia » Mahdia (01-7 Août)

Le Festival du Miel à Sidi Alouane – Mahdia (02-16 Août)

Le Festival des Figues à Djebba – Béja (16-22 Août)

Le Festival de la Figue de Barbarie à Zelfen – Kasserine (25-26 Août)

Le Festival de la Vigne à Grombalia – Nabeul (18-31 Aout)

Le Festival des Pistaches à Majel Bel Abbès – Kasserine (26-31 Aout)

Le Festival des Pommes à Sbiba-Kasserine (1-15 Septembre)

Le Festival du Kaki à Ouechtata – Béja (Octobre)

Le Festival national du Makroud à Kairouan (Octobre)

Le Festival du Gharbouz (figue séchée) à Béni Khedache – Médenine (28-31 Octobre)

Le Festival des Grenades à Testour – Béja (30 Octobre – 3 Novembre)

Le Festival des Beignets à Ghomrassen-Tataouine (22-23 Décembre)

Le Festival international de l’Olivier de Kalâa Kebira – Sousse (25-29 décembre)

Le Festival de I’Huile d’olive à Téboursouk – Béja (27-29 Décembre).

La date de ces festivals peut varier d’une année à une autre en fonction de plusieurs facteurs, comme l’indique le livret présenté par la Chargée de recherche Ismahen Ben Barka, avec Asma Fadlawi (suivi) et en coordination avec la Directrice du Centre des Arts, de la Culture et des Lettres – Ksar Saïd Wajida Sakkouhi.