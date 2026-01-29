La phase de groupes de la Ligue des champions d’Europe de football s’est achevée mercredi avec la 8e et dernière journée. Plusieurs rencontres ont offert des scores serrés et des surprises, confirmant la montée en puissance de certains clubs et l’élimination d’autres.

Scores marquants

Arsenal a dominé son groupe en terminant invaincu avec huit victoires, dont un succès 3-2 face à Kairat Almaty (KAZ). Liverpool s’est imposé 6-0 contre Qarabag (AZE), tandis que Manchester City a battu Galatasaray (TUR) 2-0. Le Bayern Munich a décroché une victoire 2-1 sur le PSV Eindhoven (NED), et Chelsea s’est imposé 3-2 sur Naples (ITA).

Parmi les surprises, Pafos FC a écrasé Slavia Prague 4-1, alors qu’Atlético Madrid a été battu 1-2 par Bodoe/Glimt. Barcelone a battu le FC Copenhague 4-1, et Benfica a créé la sensation en s’imposant 4-2 face au Real Madrid.

D’autres résultats incluent :

Ajax Amsterdam 1-2 Olympiakos (GRE)

Union St-Gilloise 1-0 Atalanta Bergame (ITA)

Dortmund 0-2 Inter Milan

Athletic Bilbao 2-3 Sporting Portugal

Monaco 0-0 Juventus Turin

Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal

Club Bruges 3-0 Marseille

Paris SG 1-1 Newcastle

Eintracht Francfort 0-2 Tottenham

Classement et qualifications

Arsenal termine en tête avec 24 points, suivi du Bayern Munich (21 points) et de Liverpool (18 points). Tottenham, Barcelone, Chelsea, Sporting Portugal et Manchester City complètent le top 8. Ces clubs sont directement qualifiés pour les 8es de finale.

Les équipes classées de la 9e à la 24e place disputeront les barrages, tandis que les clubs terminant en bas du classement sont éliminés. Real Madrid (9e, 15 points), Paris SG (11e, 14 points) et Newcastle (12e, 14 points) devront passer par cette étape. Les dernières positions sont occupées par Villarreal, Kairat Almaty, Slavia Prague et Ajax Amsterdam, qui quittent la compétition.