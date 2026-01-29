Le Secrétaire d’État auprès du Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ben Ayed, a reçu, mercredi, au siège du Ministère, le Directeur Régional du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Edouard Beigbeder, en visite de travail en Tunisie, dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre la Tunisie et l’Organisation.

L’entretien a été l’occasion d’évaluer les programmes conjoints actuels entre la Tunisie et l’UNICEF, d’échanger les points de vue sur les moyens de développer la coopération existante et de discuter des domaines de partenariat prioritaires pour le soutien des politiques nationales en faveur de l’enfance, indique un communiqué du département.

La rencontre a aussi permis de souligner l’importance de poursuivre la coordination dans le cadre de l’action multilatérale, en cohérence avec les engagements internationaux de la Tunisie et son rôle au sein du système des Nations Unies.

Le Secrétaire d’État a, dans ce contexte, salué le niveau du partenariat avancé qui unit la Tunisie à l’UNICEF, le qualifiant de partenariat stratégique fondé sur un appui effectif aux politiques nationales en faveur de l’enfance, à travers des programmes variés incluant l’assistance technique, la formation et le renforcement des capacités.

Il a souligné que cette coopération reflète un engagement commun en faveur de la protection des droits de l’enfant et de la promotion de ses chances en matière d’éducation et de développement.

Il a rappelé que la Tunisie, qui a fait de l’éducation un pilier de la construction de l’État national depuis l’indépendance, poursuit aujourd’hui cet engagement à travers un système éducatif et social intégré.

Pour sa part, le directeur régional a salué la profondeur des relations historiques unissant la Tunisie à l’Organisation, se félicitant des résultats de l’initiative de la Tunisie de placer 2025 sous le slogan de l’année du renforcement de l’action multilatérale, ainsi que de son engagement constant en faveur des principes de la coopération internationale et de son soutien indéfectible au système des Nations Unies.

Il a, en outre, réaffirmé la disposition de l’UNICEF à poursuivre l’accompagnement de la Tunisie dans la mise en œuvre de ses programmes et projets nationaux et dans le renforcement des partenariats existants, en présentant un aperçu des principaux projets en cours.