Les structures d’appui relevant des ministères de l’agriculture et de la formation professionnelle et de l’emploi à Médenine, Sfax, Siliana, Nabeul, Zaghouan, et Bizerte participent, du 27 au 29 janvier 2026, à un atelier visant à renforcer les capacités et améliorer l’efficacité des actions de sensibilisation sur le terrain envers les potentiels agri-entrepreneurs.

Cette atelier, organisé à l’initiative de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) , en partenariat avec l’OIT (Organisation internationale du travail) et l’APIA (Agence de Promotion des Investissements Agricoles), cible les équipes régionales dans le cadre du projet « Investissement agricole responsable pour l’emploi des jeunes, la transformation des systèmes alimentaires et le développement durable (RAIA) », souligne un communiqué de la la FAO publié mercredi.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des efforts visant à améliorer l’efficacité des actions de sensibilisation sur le terrain envers les potentiels agri-entrepreneurs, à travers une approche stratégique axée sur le développement des compétences techniques, communicationnelles et organisationnelles des équipes régionales, afin de renforcer l’impact des activités de proximité auprès des populations cibles. Cet atelier vise également à clarifier la stratégie de communication de la phase sensibilisation relative au projet RAIA, précise la même source.

Et d’ajouter que les participants ont pris part à des sessions interactives portant sur les principes de l’investissement agricole responsable et le fonctionnement de l’Agri-accélérateur, initié par la FAO, ainsi que la planification des actions aux niveaux régional et local, incluant l’utilisation du kit de sensibilisation.

L’atelier a également permis de réaffirmer l’engagement du projet RAIA en faveur de la création d’emplois dans les secteurs agricole et agroalimentaire, à travers l’accompagnement des jeunes entrepreneurs.