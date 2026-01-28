La ministre tunisienne des Affaires culturelles, Amina Srarfi, a appelé mardi à un renforcement de la coordination entre les différentes institutions chargées du patrimoine, lors d’une réunion tenue au siège du ministère avec les institutions concernées.

Selon un communiqué du ministère, la ministre a insisté sur la nécessité d’une coopération étroite entre l’Institut national du patrimoine (INP), l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (Amvppc) et la Direction générale du patrimoine, afin d’améliorer l’efficacité de l’action publique et d’éviter les chevauchements de compétences.

La réunion a également porté sur l’importance d’une préparation rigoureuse et anticipée des manifestations liées au patrimoine, en adéquation avec l’image et la réputation de la Tunisie dans ce domaine.

Mme Srarfi a par ailleurs appelé à l’organisation, dans la période à venir, de visites culturelles au profit des élèves et étudiants, notamment durant les vacances de mi-trimestre du deuxième trimestre scolaire, vers l’exposition « La Mania Mater, entre Zama et Rome » au Musée national du Bardo, en coordination avec la direction des affaires régionales.

La réouverture prochaine de plusieurs musées récemment restaurés, dont ceux de Sfax, Monastir et Lamta, a également été évoquée.

S’agissant des sites archéologiques côtiers affectés par les récentes perturbations climatiques, la ministre a souligné la nécessité d’un déploiement des services de l’INP sur l’ensemble de ces sites, ainsi que d’une coordination avec la Garde nationale maritime pour leur protection. Elle a également appelé à la publication rapide des résultats des recherches scientifiques afin d’informer l’opinion publique.

La réunion a enfin abordé plusieurs projets de restauration et d’aménagement dans différents gouvernorats, dont Tunis, Le Kef, Zaghouan et Médenine.

En conclusion, la ministre a rappelé l’importance d’une concertation systématique entre les structures patrimoniales lors de la conclusion de partenariats étrangers ou d’accords internationaux, en coordination avec la Direction de la coopération internationale.