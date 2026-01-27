Un atelier de capitalisation du projet THAMM, mis en œuvre par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avec le soutien financier de l’Union européenne, s’est tenu récemment à Tunis. L’objectif était de dresser un bilan des avancées en matière de formation et de mobilité professionnelle éthique des aides-soignants et auxiliaires de vie tunisiens vers l’Europe.

Organisée en présence des ministères de la Santé, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, ainsi que de représentants d’institutions publiques et d’acteurs privés, cette rencontre a permis de présenter une étude sur les besoins en compétences paramédicales, tant en Tunisie que dans cinq pays européens. Ce diagnostic devrait servir de feuille de route pour les prochaines phases du projet.

Trois défis prioritaires ont émergé des discussions : la reconnaissance des qualifications professionnelles, l’alignement de l’offre de formation tunisienne sur les standards européens, et la clarification des cadres juridiques régissant la mobilité des travailleurs du secteur du soin.

Dans ses communications, l’Union européenne en Tunisie a précisé que cette journée d’échanges a également mis en lumière les résultats des projets pilotes menés depuis le lancement de l’initiative. Au-delà du renforcement de l’employabilité des jeunes Tunisiens, le projet vise à structurer durablement le secteur paramédical national et à promouvoir une mobilité professionnelle équitable, sécurisée et respectueuse des droits des travailleurs.