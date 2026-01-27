Programme des rencontres de la 9e journée du championnat de la Nationale A de volley-ball, prévues ce mercredi :
Samedi 24 janvier
POULE A
Salle Pépinière (18h00) :
Zizouna Sport – Espérance de Tunis
Salle de La Marsa (18h00) :
AS Marsa – CO Kélibia
Salle de Boussalem (16h00) :
MS Bousalem – SS Bou Saïd
Classement: Pts J
1. Espérance ST 22 8
2. MS Boussalem 19 8
3. CO Kélibia 13 8
4. Saydia SBS 10 8
5. AS Marsa 7 8
6. Zitouna Sport 1 8
POULE B
Salle de Hammam-Ghezaz (15h00) :
F. Hammam-Ghezaz – UST Sfax
Salle de Hammam-Sousse (18h00) :
Etoile du Sahel – ASTT Sfax
Salle Bejaoui de Sfax (18h00) :
CS Sfaxien – CS Hammam-Lif
Classement: Pts J
1. Etoile du Sahel 23 8
2. CS Sfaxien 18 8
3. UST Sfax 15 8
4. ASTT Sfax 7 8
5. CS Hammam-Lif 7 8
6. F. Hammam-Ghezaz 2 8