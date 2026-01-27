Programme des rencontres de la 9e journée du championnat de la Nationale A de volley-ball, prévues ce mercredi :

Samedi 24 janvier

POULE A

Salle Pépinière (18h00) :

Zizouna Sport – Espérance de Tunis

Salle de La Marsa (18h00) :

AS Marsa – CO Kélibia

Salle de Boussalem (16h00) :

MS Bousalem – SS Bou Saïd

Classement: Pts J

1. Espérance ST 22 8

2. MS Boussalem 19 8

3. CO Kélibia 13 8

4. Saydia SBS 10 8

5. AS Marsa 7 8

6. Zitouna Sport 1 8

POULE B

Salle de Hammam-Ghezaz (15h00) :

F. Hammam-Ghezaz – UST Sfax

Salle de Hammam-Sousse (18h00) :

Etoile du Sahel – ASTT Sfax

Salle Bejaoui de Sfax (18h00) :

CS Sfaxien – CS Hammam-Lif

Classement: Pts J

1. Etoile du Sahel 23 8

2. CS Sfaxien 18 8

3. UST Sfax 15 8

4. ASTT Sfax 7 8

5. CS Hammam-Lif 7 8

6. F. Hammam-Ghezaz 2 8