L’Allemand Alexander Zverev s’est qualifié mardi pour les demi-finales de l’Open d’Australie, après sa victoire face à l’Américain Leaner Tien (29e mondial), 6-3, 6-7 (5/7), 6-1, 7-6 (7/3). Zverev poursuit sa quête d’un premier titre en Grand Chelem à Melbourne.

Une victoire solide

Malgré un second set perdu au tie-break, Zverev a parfaitement géré les moments clés du match, notamment en réussissant 24 aces contre une seule double faute. Après le match, il a reconnu la difficulté de l’adversaire :

« Ça faisait très, très longtemps que je n’avais pas joué contre quelqu’un d’aussi fort du fond du court. »

Demi-finale en perspective

Zverev affrontera le vainqueur du match entre le N.1 mondial Carlos Alcaraz et l’Australien Alex De Minaur (6e). Ce sera sa 10e demi-finale en Grand Chelem, un palmarès remarquable chez les joueurs en activité, dépassé uniquement par Novak Djokovic (53) avant son quart contre Lorenzo Musetti.

Points clés

Zverev reste toujours en quête d’un premier titre à l’Open d’Australie.

Il a battu Leaner Tien, 20 ans et 29e mondial.

24 aces pour 1 double faute sur l’ensemble du match.

Prochaine étape : demi-finale vendredi contre Alcaraz ou De Minaur.