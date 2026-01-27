Le Tunindex franchit un nouveau cap historique à 14 173 points ce 26 janvier. Portée par un afflux de capitaux inédit, la place de Tunis ne se contente plus de monter : elle change de dimension. Décryptage d’un rallye qui bouscule les fondamentaux.

Un changement de paradigme : La liquidité dicte sa loi

Au-delà de la progression arithmétique des indices, c’est la mutation profonde de l’activité qui frappe les analystes. Avec 3,66 millions de dinars traités sur la séance, le marché confirme un regain d’intérêt massif.

Le cumul annuel 2026, frôlant les 310 millions de dinars, affiche une envolée de 130 % par rapport à l’exercice précédent. Ce “saut quantitatif” suggère un retour stratégique des investisseurs institutionnels vers les actions, délaissant les placements monétaires au profit d’une prime de risque redevenue attractive.

Le Chiffre Clé : +5,38 %

C’est la performance du TUNINDEX en seulement 26 jours de cotation. Ce rythme annuel projeté placerait 2026 parmi les meilleures crues de la décennie.

Quels sont les secteurs qui tirent la croissance du Tunindex ?

La séance du 26 janvier valide une rotation sectorielle chirurgicale. Les investisseurs privilégient désormais deux piliers :

Les Financières (+1,90 %) : Les banques captent l’essentiel des flux, jouant leur rôle de rempart contre l’inflation et de moteur de rendement. Les Matériaux de Base (+1,53 %) : Un signal fort de reprise industrielle, porté par des valeurs exportatrices comme ICF.

À l’inverse, le secteur des produits ménagers subit des prises de bénéfices (-1,34 %). Ce repli sain indique que le marché n’est pas dans une bulle euphorique, mais dans une phase de sélection rigoureuse des actifs (Stock Picking).

Valeurs vedettes : Le leadership des “Poids Lourds”

La concentration des échanges sur des titres comme la SFBT, Amen Bank, la BIAT, ou encore One Tech Holding démontre que la confiance se cristallise d’abord sur les fondamentaux solides. Mention spéciale à la SOTETEL et STA qui affichent des hausses volatiles, attirant une spéculation plus dynamique.

Analyse Prospective : Faut-il craindre une consolidation ?

Si le climat reste “constructif”, la vitesse de la hausse appelle à la vigilance. Un RSI (Indice de force relative) approchant les zones de surachat pourrait provoquer des corrections techniques à court terme. Cependant, tant que la liquidité (le “carburant” du marché) reste à ces niveaux records, chaque repli constituera probablement une opportunité d’achat pour les retardataires.

Valeurs clés & leadership

Plus fortes contributions en liquidité

SFBT : 1,28 MD TND

: 1,28 MD TND Amen Bank : 1,15 MD TND

: 1,15 MD TND BIAT, SAH, One Tech Holding

Top hausses

STA : +6,00 %

: +6,00 % SOTETEL : +5,91 %

: +5,91 % ICF, ATL, Tunis Re

Top baisses

SIAME : -5,80 %

: -5,80 % ASSAD : -3,92 %

: -3,92 % SPDIT-SICAF