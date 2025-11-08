L’activité du secteur bancaire demeure concentrée sur les banques résidentes qui accaparent 93% du total actif, 95% des crédits et 97% des dépôts, selon la 14e édition du rapport annuel sur la supervision bancaire, au titre de l’exercice 2024, publié, samedi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Au niveau des banques résidentes, les ratios de concentration des quatre premières banques et des huit premières banques montrent un niveau de concentration élevé, dans la mesure, où les 4 et 8 premières banques contrôlent respectivement près de la moitié et plus des trois-quarts de l’activité bancaire.

La contribution des banques publiques demeure la plus importante avec une part de marché en termes d’actifs de 35,7%, de crédits de 37,9% et à un degré moindre au niveau des dépôts de 28,4%.

Les banques à capitaux privés tunisiens détiennent 32,6% du total actif, 30,3% des crédits et 35,5% des dépôts. Pour ce qui est des banques à capitaux étrangers, elles détiennent 28,5% des actifs, 28,9% des crédits et 33,1% des dépôts. Les banques mixtes détiennent des parts de marché de 3,2% en termes d’actifs, 2,9% des crédits et de 3% en termes de dépôts.