La commission supérieure chargée de l’accélération des projets publics s’est réunie, lundi matin à la Kasbah, sous la présidence de la Cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, pour examiner l’avancement de deux projets stratégiques, l’interconnexion électrique Tunisie–Italie (ELMED) et l’usine de de triple superphosphate raffiné Mdhilla 2.

À l’ouverture des travaux de la commission, la Cheffe du gouvernement a réaffirmé l’engagement de l’État, conformément aux orientations du Président de la République, Kaïs Saïed, à accélérer l’achèvement des projets publics en cours et à lancer de nouvelles initiatives dans le respect des normes de qualité et des délais impartis.

Cette orientation vise à dynamiser l’économie nationale, à améliorer le climat de l’investissement, à créer des opportunités d’emploi et à promouvoir une justice sociale fondée sur un développement équitable et équilibré, répondant aux attentes légitimes des citoyens.

Elle a insisté sur la nécessité de lever les obstacles entravant la réalisation des projets à travers des solutions immédiates reposant sur un suivi de terrain rigoureux, soulignant l’obligation d’assumer pleinement les responsabilités en cas de manquement, tant pour les structures chargées de l’exécution que pour celles en charge du suivi et du contrôle.

Les travaux de la commission ont été consacrés, dans un premier temps, au projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie (ELMED), qui prévoit la mise en place d’une liaison maritime bidirectionnelle à courant continu haute tension reliant la Sicile au gouvernorat de Nabeul.

Le projet comprend deux stations de conversion, un câble sous-marin d’environ 200 kilomètres traversant le détroit de Sicile, ainsi que des infrastructures de raccordement, de communication et de surveillance.

Considéré comme un projet stratégique, ELMED constitue un levier majeur pour le renforcement du système électrique tunisien, le développement des échanges énergétiques euro-méditerranéens et la promotion des énergies renouvelables.

Il s’inscrit dans la stratégie nationale visant à porter la part des énergies renouvelables à 35% d’ici 2030, contribuant ainsi au renforcement de la sécurité énergétique du pays.

La commission a également examiné le projet de l’usine de triple superphosphate raffiné de Mdhilla 2, présenté comme un pilier de la relance du secteur du phosphate, appelé à renforcer les exportations et à générer des emplois.

En clôture, la Cheffe du gouvernement a appelé à accélérer la mise en œuvre de ces deux projets stratégiques, tout en consolidant les mécanismes de suivi afin d’en garantir la réalisation effective.