Le Festival des PremiÃ¨res ChorÃ©graphiques revient pour sa 6Ã¨me Ã©ditionÂ du 12 au 15 fÃ©vrier 2026 dans deux villes, Tunis et Sfax, pour quatre jours dÃ©diÃ©s Ã la crÃ©ation et aux nouvelles Ã©critures chorÃ©graphiques au grand bonheur des passionnÃ©s de la danse et du spectacle vivant.

OrganisÃ© par lâ€™association Al Badil “Alternative Culturelle”, le Festival des PremiÃ¨res ChorÃ©graphiques, est un festival de danse contemporaine qui met en lumiÃ¨re les piÃ¨ces inÃ©dites de jeunes chorÃ©graphes tunisiens, leur offrant une plateforme de diffusion pour montrer leurs Å“uvres pour la premiÃ¨re fois au public.

Par ailleurs, le festival sâ€™efforce de nouer des partenariats avec des acteurs internationaux afin de favoriser la mise en visibilitÃ© des artistes tunisiens.

Al Badil est une association Å“uvrant pour la structuration du secteur culturel tunisien, le maillage territorial culturel des initiatives citoyennes et crÃ©atives tunisiennes, lâ€™Ã©laboration de ponts dans les mondes francophone et arabophone dÃ©multipliant les opportunitÃ©s professionnelles, et lâ€™Ã©ducation artistique et culturelle de tous. Parmi ses projets dâ€™arts vivants figurent le Festival des PremiÃ¨res ChorÃ©graphiques lancÃ© en 2021 et le parcours artistique Hors-Lits lancÃ© en 2014.