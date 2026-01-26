Les trophées ont été attribués selon une méthodologie rigoureuse, reposant sur des critères clairement définis et analysés par trois cabinets spécialisés indépendants .

Le secteur automobile en Tunisie a vécu le 23 janvier 2026 un moment fort avec la tenue des « Victoires de l’Automobile », un événement qui s’est imposé encore une fois comme une référence en matière d’analyse, de reconnaissance et de valorisation des performances des acteurs du marché.

Fruit de l’expertise croisée de deux professionnels de la communication et de l’information automobile, Hédi Hamdi et Sadri Skander, l’organisation de cette deuxième édition s’est soldée par un succès retentissant, réunissant l’écosystème autour d’une démarche rigoureuse, crédible et résolument tournée vers l’excellence.

Des partenaires de premier plan mobilisés

A travers le concours de marques leaders, reconnues pour leur expertise sectorielle, « Les Victoires de l’Automobile » ont bénéficié de l’implication de partenaires de premier plan, issus de la mobilité, de l’industrie et de la finance, qui partagent une vision commune de la performance durable : Shell, référence internationale dans les carburants et leader mondial des lubrifiants, Bridgestone, acteur majeur du pneumatique, Autel, spécialiste des solutions de recharge, SSEI, distributeur de la marque internationale Spies Hecker et Attijari Bank Tunisie, institution financière de référence, avec sa filiale Attijari Leasing, ont apporté leur concours à l’événement. Un engagement qui dépasse le simple partenariat et qui s’inscrit dans une volonté partagée de structurer, valoriser et faire progresser durablement le secteur automobile.

5 grandes catégories de trophées

Pensées comme un véritable baromètre du secteur, « Les Victoires de l’Automobile » ont pour vocation de récompenser les marques automobiles qui se sont distinguées au cours de l’année écoulée selon 5 grandes catégories stratégiques. Les distinctions décernées couvrent l’ensemble des leviers de performance du secteur.

Palmarès de la catégorie « Réalisations commerciales »

Les réalisations commerciales ont ainsi mis en lumière les marques ayant enregistré les meilleures dynamiques de ventes, tant par modèles que par segments, traduisant leur capacité à répondre avec justesse aux attentes du marché.

–Concessionnaire N°1 : City Cars, importateur officiel KIA

–Marque N° 1 sur le segment des véhicules particuliers : KIA

–Marque Premium N°1 : Mercedes-Benz

–Marque utilitaire N°1 et pick-up le plus vendu : Isuzu DMax

-Modèle particulier le plus vendu : KIA Picanto

-SUV et Hybride le plus vendu : Toyota RAV4

-Modèle Premium le plus vendu : BMW X1

-Modèle électrique Premium le plus vendu : Volvo EX30

-Modèle 4X4 le plus vendu : Toyota Land Cruiser

-Fourgon le plus vendu : Fiat Doblò

2- Palmarès de la catégorie « Performances commerciales et marketing »

Les performances commerciales et marketing ont, quant à elles, récompensé les stratégies les plus efficaces en matière d’innovation, de lancement de modèles, de communication, de services offerts aux clients et d’engagement des audiences. Elles ont été effectuées par le cabinet Emrhod Consulting à travers des enquêtes et des visites mystères sur sites à Tunis, Sfax et Gabès. Elles ont abouti aux résultats suivants :

-Meilleur Showroom national : Land Rover Les Berges du Lac, Tunis

-Meilleure expérience client nationale : Cupra

-Meilleur Showroom Sfax : Hyundai Auto Self

-Meilleure expérience clients Sfax : Silver Star Mercedes

-Trophée du plus grand pôle automobile multimarques : Forum Auto Gabès

-Trophée de l’événement de l’année : lancement Porsche Macan

-Meilleure introduction de modèle : Dongfeng Box

-Trophée de l’action client de l’année : Raid Suzuki Jimny

-Meilleur spot audiovisuel : GAC

-Meilleure campagne d’affichage urbain : IM Motors

3- Palmarès de la catégorie « Performances digitales »

La présence des marques sur les canaux digitaux a par ailleurs été analysée en profondeur par le cabinet spécialisé Web First Rank qui a scanné la présence des concessionnaires sur les différents réseaux sociaux et le web sur la base d’indicateurs divers ayant abouti aux prix attribués dans les deux catégories suivantes :

-Meilleure marque sur le digital : Wallys

-Meilleur site internet : Geely-tunisie.com

4- Palmarès de la catégorie « Performances boursières »

L’analyse s’est également portée sur les performances financières, évaluant la solidité économique des entreprises, leur trajectoire de croissance et leur création de valeur, notamment à travers leur valorisation sur le marché. C’est le cabinet MCP Partner qui a procédé à une lecture détaillée et rigoureuse des chiffres et des résultats.

-Meilleure performance boursière de l’année : STA, concessionnaire Chery

-Meilleure capitalisation boursière de l’année : Ennakl Automobiles, concessionnaire du groupe Volkswagen

5- Palmarès de la catégorie « Trophées de l’excellence »

Enfin, les trophées de l’Excellence ont consacré les acteurs les plus engagés en matière de RSE et d’ESG, saluant des initiatives concrètes en faveur du développement durable, de l’impact social et de la responsabilité citoyenne, confirmant que la performance globale s’inscrit désormais dans une vision à long terme.

-Prix de l’initiative ESG Pionnière : Ennakl Automobiles, concessionnaire du groupe Volkswagen

-Prix de l’engagement RSE dans le secteur social : ex-aequo : Alpha Hyundai et City Cars/Suzuki.

Une méthodologie fondée sur la donnée et l’objectivité

La singularité des « Victoires de l’Automobile » repose sur une méthode d’attribution fondée exclusivement sur des KPIs et indicateurs objectifs, définis en amont et analysés par les trois cabinets spécialisés indépendants. Cette approche confère aux trophées une crédibilité incontestable, plaçant la donnée et l’analyse factuelle au cœur du processus de distinction.

Une couverture nationale élargie

Autre fait marquant de cette édition : la volonté affirmée de sortir du périmètre de la capitale pour refléter la réalité du marché à l’échelle nationale. Les investigations ont ainsi été étendues à Sfax, deuxième ville du pays, où 34 agences automobiles représentant des marques officielles ont été évaluées. Les enquêtes ont également couvert Gabès, où un centre automobile multimarques regroupant dix-sept enseignes, intégrant la vente de véhicules neufs, entretien et pièces de rechange, a fait l’objet d’une appréciation particulière.

Une étude de marché de grande ampleur

L’événement a également été marqué par la présentation d’une étude exclusive du cabinet Emrhod Consulting, reposant sur une enquête nationale de grande envergure menée auprès de 2 000 personnes, selon un panel représentatif de la population. Cette étude a permis de décrypter les grandes tendances du marché : intentions d’achat de véhicules neufs ou d’occasion, perception du service après-vente, accueil des nouveaux modèles et marques, ainsi que la montée en puissance des motorisations électriques et hybrides.