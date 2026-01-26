La 4e édition de la compétition robotique “Technobot v4. 0”, qui a rassemblé plus de 1500 participants représentant les clubs de robotique de plusieurs établissements éducatifs et universités, s’est déroulée dimanche à l’Institut supérieur des Sciences appliquées et de Technologie de Kairouan (ISSATK).

Dans une déclaration à l’agence Tunis-Afrique-Presse, le directeur de l’Institut, Ayachi Rachdi, a indiqué que cette quatrième édition est organisée par le club Technomaker, relevant de l’ISSATK.

Placée sous le thème “Voyage dans le temps”, a-t-il ajouté, cette compétition ambitionne de mettre en lumière la créativité et les compétences des participants en matière de conception, de programmation et d’innovation, tout en favorisant les échanges et le réseautage entre étudiants issus des différentes régions du pays.

L’évènement vise également à découvrir de nouveaux talents dans les domaines de l’électronique et de la robotique, a-t-il dit.

Le directeur de l’ISSATK a ajouté que plus de 2 000 personnes (élèves, étudiants de divers établissements universitaires et éducatifs ainsi que leurs parents) ont assisté aux différentes activités de cette manifestation, qui s’est déroulée tout au long de la journée du dimanche.