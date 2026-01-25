L’Atlético Madrid a réagi en championnat après son nul en Ligue des champions face à Galatasaray (1-1). Les Colchoneros ont battu Majorque (3-0), dimanche au Metropolitano, lors de la 23e journée de Liga, et récupèrent la troisième place du classement.

Sorloth lance l’Atlético

Les Madrilènes ont pris l’avantage en première période grâce à l’attaquant norvégien Alexander Sorloth, auteur de l’ouverture du score à la 22e minute. Solide dans le jeu et appliqué dans la gestion du rythme, l’Atlético a contrôlé la rencontre sans se découvrir.

Deux buts pour sceller le succès

En seconde période, la pression madrilène a fini par payer. Le défenseur de Majorque, David Lopez, a marqué contre son camp à la 75e minute, offrant un avantage plus confortable aux hommes de Diego Simeone. En fin de match, Thiago Almada a scellé le score d’une frappe lointaine à la 88e.

Retour à la troisième place

Avec cette victoire, l’Atlético Madrid totalise désormais 44 points et reprend la troisième place du classement. Les Colchoneros passent devant Villarreal (41 points), battu samedi par le Real Madrid (2-0).

Le Real reste leader provisoire de la Liga, dans l’attente du match du FC Barcelone face au promu Oviedo, programmé dimanche après-midi.

Une réaction attendue

Ce succès intervient après le nul concédé mercredi en Ligue des champions. Il permet à l’Atlético de relancer sa dynamique en championnat et de se repositionner sur le podium à l’issue de cette 23e journée.