La compagnie Air France a suspendu vendredi ses vols entre Paris et Dubaï, invoquant « la situation actuelle au Moyen-Orient », avant de reprendre ses liaisons dès le lendemain, a-t-elle indiqué.

Cette décision est intervenue dans un contexte de montée des tensions régionales, après des déclarations du président américain Donald Trump visant l’Iran. Le chef de l’État américain a affirmé que les États-Unis déployaient une importante force navale dans la région, tout en avertissant Téhéran contre toute escalade, notamment sur les dossiers sécuritaire et nucléaire.

Air France a précisé suivre « en permanence l’évolution de la situation géopolitique » afin de garantir la sécurité de ses passagers et de ses équipages. Plusieurs compagnies internationales ont, ces derniers jours, adapté leurs opérations vers le Moyen-Orient, région clé du trafic aérien mondial.