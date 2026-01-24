Le groupe MPBS confirme son changement d’échelle. Avec un chiffre d’affaires franchissant la barre symbolique des 100 millions DT, la société affiche une santé commerciale robuste, portée par une accélération spectaculaire au dernier trimestre.

Au titre de l’exercice 2025, le chiffre d’affaires global de MPBS s’est établi à 105,6 millions dinars (md), enregistrant une progression de 26,2 % par rapport à l’exercice 2024. Cette évolution traduit une croissance soutenue de l’activité sur l’ensemble des marchés, portée à la fois par la dynamique du marché local et par la performance à l’export.

Hausse marquée des ventes sur le marché local

En 2025, les ventes réalisées sur le marché local affichent une augmentation significative de 23,7 % par rapport à l’exercice précédent. Cette évolution s’est particulièrement accentuée au quatrième trimestre 2025, période durant laquelle les revenus ont progressé de 49,4 % comparativement au quatrième trimestre 2024.

Cette dynamique reflète une consolidation de la position commerciale de MPBS sur le marché local, dans un contexte de renforcement de l’activité opérationnelle.

Forte accélération à l’export

Le chiffre d’affaires réalisé à l’export en 2025 enregistre une hausse de 55,4 % par rapport à 2024. Cette progression est principalement liée à une évolution conjoncturelle de la demande chez les partenaires étrangers du groupe.

Au quatrième trimestre 2025, cette tendance s’est traduite par une augmentation de 139% du chiffre d’affaires export par rapport à la même période de l’exercice précédent, contribuant de manière significative à la croissance annuelle.

Investissements en retrait sur l’exercice

En matière d’investissement, MPBS a engagé un montant global de 2 millions en 2025, en baisse par rapport à l’exercice 2024. Les investissements corporels et incorporels réalisés au cours de l’année s’élèvent à 1,85 million DT.

Les investissements financiers atteignent 175.000 DT. Ils concernent essentiellement une prise de participation dans une startup, sans autre détail communiqué sur la nature de cette opération.

Endettement en hausse avec l’augmentation de l’activité

Au 31 décembre 2025, le niveau d’endettement global du groupe s’établit à 27 millions DT, contre 18,9 millions DT à fin 2024. Cette évolution correspond à une hausse de 50 %. Elle s’explique par l’accroissement du niveau d’activité enregistré au cours de l’exercice 2025.

Performance consolidée : Le Groupe passe à la vitesse supérieure

À l’échelle consolidée, le Groupe MPBS affiche un chiffre d’affaires de 187,4 millions DT, soit une croissance de 15 %. Bien que cette hausse soit inférieure à celle de la société mère seule, elle confirme que l’ensemble des filiales reste sur une trajectoire positive, consolidant les parts de marché du groupe dans le secteur du bois et de ses dérivés.