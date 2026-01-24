Une concession d’exploitation de substances minérales du 4ème groupe (Sel) dite “Sabkhet El brigua”, située dans le gouvernorat de Médenine a été instituée, suivant un arrêté de la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie du 15 janvier 2026

Accordée au profit de la société “MARE ALB”, la concession d’exploitation “Sabkhet El brigua ” couvre une superficie de 4400 hectares. Cette concession d’exploitation est accordée pour une durée de vingt-cinq (25) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) , le 23 janvier 2026.

Le titulaire de la concession est tenu de respecter le périmètre géographique défini dans la correspondance du ministère de la Défense nationale en date du 29 octobre 2025. Il est tenu en outre, de laisser une distance de 1000 mètres par rapport au remblai frontalier pour l’implantation des installations du projet, et 300 mètres pour les bassins d’évaporation.

Le titulaire de la concession est tenu avant toute occupation des terrains, à régler leur situation avec les propriétaires correspondants, et ce, conformément aux dispositions du code minier. Il est tenu en outre d’informer la Direction générale des mines et l’Agence nationale de protection de l’environnement par écrit du commencement effectif des travaux.