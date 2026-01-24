Résultats des matches de la 15e journée du championnat de la Ligue 2 de football professionnel (Poule B), disputés samedi :

Poule B

– Samedi 24 janvier :

A Sakiet Edaier :

AS Sakiet Edaier – Jendouba Sport 1 – 1

A Jelma :

AS Jelma – US Ksour Essef 2 – 0

A Kasserine :

AS Kasserine – AS Ariana 2 – 0

A Gabès :

Stade Gabésien – CS Redeyef 1 – 1

A Gafsa :

EGS Gafsa – CS Korba 0 – 0

– Dimanche 25 janvier :

A Kalaa :

Kalaa Sport – O. Sidi Bouzid

A Moknine :

SC Moknine – ES Bouchemma

Classement Pts J

1. AS Sakiet Edaier 32 15

2. Stade Gabésien 29 15

3. AS Kasserine 27 15

4. US Ksour Essef 22 15

5. AS Ariana 21 15

6. Jendouba Sport 21 15

7. EGS Gafsa 20 15

8. CS Redeyef 19 15

9. ES Bouchemma 18 14

10. Kalaa Sport 17 14

11. CS Korba 17 15

12. SC Moknine 13 14

13. AS Jelma 13 15

14. O. Sidi Bouzid 7 14

Poule A

Dimanche 25 janvier :

A Radès :

SC Ben Arous – CS Hammam-Lif

A Boussalem :

US Boussalem – SA Menzel Bourguiba

A Msaken :

CS Msaken – US Tataouine

A Chebika :

BS Bouhajla – OC Kerkennah

A Mahdia :

EM Mahdia – ES Hammam-Sousse

A Sfax (2 mars) :

Sfax RS – AS. Mégrine

A Agareb :

AS Agareb – CS Chebba

Classement Pts J

1. US Tataouine 28 14

2. CS Hammam-Lif 27 14

3. ES Hammam-Sousse 26 14

4. CS Msaken 22 14

5. SC Ben Arous 21 14

6. BS Bouhajla 20 14

7. EM Mahdia 19 14

8. Sfax RS 19 14

9. S. Mégrine 19 14

10. CS Chebba 14 14

11. OC Kerkennah 13 14

12. US Boussalem 13 14

13. SA Menzel Bourguiba 12 14

14. AS Agareb 7 14