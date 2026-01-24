L’ambassadrice de l’Inde à Tunis, Devyani Uttam Khobragade, a été reçue vendredi 23 janvier 2026 au siège de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA-Tunisie) par son directeur général, Jalel Tebib. L’entretien était consacré au renforcement des relations économiques et d’investissement entre la Tunisie et l’Inde.

Les deux parties ont identifié les secteurs prioritaires pour une coopération renforcée, notamment les technologies de l’information et de la communication (TIC), l’industrie pharmaceutique ainsi que les grands projets d’infrastructure.

L’ambassadrice a fait part du vif intérêt que portent les investisseurs indiens au marché tunisien, saluant les opportunités qu’il offre. En réponse, Jalel Tebib a mis en lumière le climat d’investissement favorable en Tunisie, en détaillant les avantages et les incitations offerts, notamment pour les projets à haute valeur ajoutée.

Jalel Tebib a affirmé que la FIPA reste pleinement mobilisée pour accompagner les investisseurs indiens souhaitant s’implanter en Tunisie, soulignant le potentiel inexploité des échanges bilatéraux. Les deux parties ont convenu de multiplier les initiatives de rapprochement entre les opérateurs économiques des deux pays au cours des prochains mois, afin de concrétiser des partenariats.