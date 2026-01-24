À fin décembre 2025, les indicateurs d’activité et de performance de la Société Tunisienne de Banque (STB) traduisent une évolution contrastée, marquée par une forte progression des dépôts de la clientèle, un recul significatif des crédits nets et une amélioration du coefficient d’exploitation.

Les dépôts de la clientèle ont atteint 12 508,2 millions de dinars à fin décembre 2025, en hausse de 1 108,1 millions de dinars, soit une progression de 9,72% par rapport à décembre 2024.

Cette évolution résulte principalement de la hausse des dépôts à terme, qui ont progressé de 559,0 millions de dinars (+25,69%) pour s’établir à 2 735,3 millions de dinars et représenter 21,87% de l’ensemble des dépôts.

Les dépôts d’épargne ont également augmenté de 352,4 millions de dinars (+7,59%) pour atteindre 4 993,2 millions de dinars, soit 39,92% du total. Les dépôts à vue ont, pour leur part, progressé de 125,3 millions de dinars (+2,94%) pour s’établir à 4 381,5 millions de dinars, représentant 35,03% des dépôts.

Repli des ressources d’emprunt et des crédits à la clientèle

Les ressources d’emprunt se sont établies à 500,6 millions de dinars à fin décembre 2025, en baisse de 90,1 millions de dinars (-15,26%) par rapport à fin 2024. Cette évolution s’explique par le recul des emprunts obligataires et privés de 53,4 millions de dinars (-19,40%) et par la diminution des ressources spéciales de 36,7 millions de dinars (-11,64%).

Dans le même temps, les crédits nets à la clientèle, hors dotation aux provisions relative au quatrième trimestre 2025, ont reculé de 1 127,0 millions de dinars (-11,53%) pour s’établir à 8 645,6 millions de dinars, contre 9 772,5 millions de dinars une année auparavant.

Évolutions contrastées des portefeuilles titres

Le portefeuille titres commercial a enregistré un net repli. Son encours s’est établi à 100,9 millions de dinars à fin décembre 2025, en baisse de 273,6 millions de dinars (-73,06%) par rapport à son niveau de décembre 2024. À l’inverse, le portefeuille titres d’investissement a progressé de 1 285,9 millions de dinars (+36,74%) pour atteindre 4 785,6 millions de dinars.

Hausse du PNB et amélioration de l’efficacité opérationnelle

Le produit net bancaire s’est établi à 688,0 millions de dinars à fin décembre 2025, en hausse de 38,2 millions de dinars (+5,89%). Cette progression résulte d’une augmentation des produits d’exploitation bancaire de 46,4 millions de dinars (+3,30%), à 1 454,5 millions de dinars, combinée à une hausse plus modérée des charges d’exploitation bancaire de 8,2 millions de dinars (+1,08%), à 766,5 millions de dinars.

Les charges opératoires ont progressé de 8,1 millions de dinars (+2,48%) pour s’établir à 333,5 millions de dinars. Dans ce contexte, le coefficient d’exploitation s’est amélioré, passant de 50,08% à fin décembre 2024 à 48,47% à fin décembre 2025.