La Banque de Tunisie et des Émirats (BTE) a publié ses indicateurs d’activité relatifs au quatrième trimestre 2025, faisant ressortir une évolution positive de plusieurs agrégats, portée par la hausse des revenus du portefeuille titres, l’augmentation des encours de crédits et la progression des dépôts.

Au cours de l’exercice 2025, les produits d’exploitation bancaire ont enregistré une hausse de 12,595 millions de dinars, soit une progression de 7,8% par rapport à 2024. Cette évolution résulte de l’augmentation des revenus du portefeuille commercial et d’investissement, qui ont progressé de 8,650 millions de dinars (+51,5%), ainsi que de la hausse des intérêts de 3,692 millions de dinars (+3,3%).

Hausse des charges financières et évolution du PNB

Dans le même temps, les charges financières ont augmenté de 10,409 millions de dinars, correspondant à une progression de 11,0% sur un an. Sous l’effet combiné de l’évolution des produits et des charges, le Produit Net Bancaire a enregistré une croissance de 3,3% à fin décembre 2025 par rapport à fin décembre 2024. Il s’est établi à 68,483 millions de dinars.

Renforcement du portefeuille titres et progression des crédits

Le portefeuille titres commercial et d’investissement a affiché une augmentation de 105,825 millions de dinars, soit une hausse de 42,0% à fin décembre 2025. Cette évolution traduit un renforcement significatif des placements de la banque sur l’exercice.

Par ailleurs, l’encours net des crédits s’est élevé à 1 083,630 millions de dinars à fin décembre 2025, contre 971,009 millions de dinars à fin décembre 2024. Cette progression de 112,621 millions de dinars correspond à une hausse de 11,6% sur un an.

Elle résulte essentiellement de l’augmentation des crédits à court terme aux entreprises, en hausse de 42,512 millions de dinars (+16,5%), des crédits à moyen et long termes aux entreprises, en progression de 28,953 millions de dinars (+15,4%), ainsi que des crédits leasing, qui ont augmenté de 26,445 millions de dinars (+46,3%).

Dynamique positive des dépôts

Les dépôts ont enregistré une augmentation de 150,590 millions de dinars, soit une progression de 13,5% sur un an. Ils sont passés de 1 115,122 millions de dinars à fin décembre 2024 à 1 265,712 millions de dinars à fin décembre 2025.

Les dépôts à terme ont connu une hausse de 122,490 millions de dinars, correspondant à une progression de 20,1%. Les dépôts sous forme d’épargne se sont établis à 211,957 millions de dinars à fin décembre 2025.

Dans l’ensemble, les indicateurs publiés à fin décembre 2025 traduisent une progression de l’activité de la BTE, marquée par la croissance des crédits, des dépôts et du portefeuille titres, dans un contexte d’augmentation maîtrisée du produit net bancaire.