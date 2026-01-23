Dans une démarche stratégique positionnant la Tunisie à l’avant-garde de la transition énergétique dans le secteur du transport, le Groupe Wallys a annoncé, jeudi soir, le lancement officiel de la marque chinoise premium IM Motors sur le marché tunisien.

La cérémonie, organisée dans la banlieue nord de Tunis en présence de nombreux médias, a été marquée par la présentation de deux modèles 100 % électriques : IM5 et IM6. La Tunisie devient ainsi le premier pays du bassin méditerranéen à accueillir cette technologie de nouvelle génération.

Quatre modèles électriques d’ici 2026

À cette occasion, Omar Guiga, directeur général d’IM Motors en Tunisie, a confirmé le démarrage officiel de la commercialisation de véhicules électriques premium dans le pays.

Les modèles IM5 et IM6 sont dotés de batteries de dernière génération, offrant une autonomie pouvant atteindre 650 km par charge, afin de répondre aux attentes des clients tunisiens en matière de performance et de durabilité.

« Nous lançons aujourd’hui deux modèles, et nous prévoyons d’en introduire deux autres avant la fin de l’année. L’objectif est de clôturer 2026 avec quatre modèles électriques premium disponibles sur le marché tunisien », a précisé Omar Guiga.

Il a également souligné que ces véhicules s’inscrivent pleinement dans la stratégie de transition énergétique du groupe, alliant design, qualité et conformité aux normes européennes strictes. Tous les modèles ont obtenu la certification 5 étoiles Euro NCAP en matière de sécurité.

Prix et commercialisation

Les prix ont été qualifiés de « très compétitifs » au regard de la technologie et du niveau de confort proposés. Ils varient entre 136.000 dinars et 180 000 dinars pour la version la plus haut de gamme.

Les ventes ont officiellement démarré dans les showrooms du Groupe Wallys, situés à Aïn Zaghouan, au nord de la capitale.

Caractéristiques principales

IM5 – La berline sportive et intelligente

Longueur : 4,93 mètres

: 4,93 mètres Puissance : de 295 à 778 ch (version Performance)

: de 295 à 778 ch (version Performance) Accélération : 0 à 100 km/h en 2,7 secondes

: 0 à 100 km/h en 2,7 secondes Autonomie : jusqu’à 655 km

: jusqu’à 655 km Recharge rapide : 300 km en 15 minutes

IM6 – Le SUV électrique spacieux

Plateforme : 800 volts

: 800 volts Puissance : jusqu’à 778 ch

: jusqu’à 778 ch Couple : 802 Nm

: 802 Nm Autonomie : de 450 à 625 km

: de 450 à 625 km Vitesse maximale : 210 km/h

Technologies embarquées

Les deux modèles intègrent des technologies de pointe, notamment le processeur Snapdragon 8295 et le système NVIDIA Orin X dédié à la conduite autonome. L’habitacle est équipé d’écrans panoramiques fonctionnant sous IMOS, avec un mode « nuit pluvieuse » améliorant la visibilité.

À propos d’IM Motors

IM Motors est le fruit d’un partenariat entre le constructeur chinois SAIC et le groupe technologique Alibaba, positionnant la marque comme un acteur de référence des véhicules intelligents haut de gamme. Le modèle IM L6, commercialisé localement sous l’appellation IM6, incarne cette alliance entre performance sportive et intelligence artificielle avancée.