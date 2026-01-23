Programme de la 18e journée du championnat de la Ligue 1 de football professionnel, prévue les 27 et 28 janvier courant (tous les matches démarrent à 14h00) :
– Mardi 27 janvier :
A Radès :
Espérance de Tunis – JS Kairouan
A Bizerte :
CA Bizertin – JS Omrane
A Sfax (Taïeb Mhiri) :
CS Sfaxien – ES Métlaoui
Stade à déterminer (huis clos) :
ES Zarzis – Club Africain
– Mercredi 28 janvier :
A la Marsa :
AS Marsa – AS Gabès
Au Bardo :
Stade Tunisien – AS Soliman
A Béja :
O. Béja – US Monastir
A Sousse :
Etoile du Sahel – US Ben Guerdane
Classement Pts J G N D BP BC Dif
1. Espérance ST 37 17 11 4 2 30 6 +24
2. Club Africain 37 17 11 4 2 23 7 +16
3. Stade Tunisien 34 17 9 7 1 19 4 +15
4. CS Sfaxien 32 17 9 5 3 24 9 +15
5. US Monastir 30 17 7 9 1 19 11 +08
6. ES Métlaoui 25 17 6 7 4 12 13 -01
7. ES Zarzis 24 17 7 3 7 19 18 +01
8. Etoile du Sahel 22 17 6 4 7 18 17 +01
9. US Ben Guerdane 22 17 5 7 5 13 15 -02
10. AS Marsa 19 17 6 1 10 16 17 -01
11. JS Omrane 19 17 5 4 8 12 19 -07
12. CA Bizertin 17 17 4 5 8 10 19 -09
13. JS Kairouan 14 17 4 2 11 10 28 -18
14. AS Soliman 13 17 2 7 8 9 17 -08
15. AS Gabès 12 17 2 6 9 9 23 -14
16. O. Béja 12 17 3 3 11 7 27 -20