Programme de la 18e journée du championnat de la Ligue 1 de football professionnel, prévue les 27 et 28 janvier courant (tous les matches démarrent à 14h00) :

– Mardi 27 janvier :

A Radès :

Espérance de Tunis – JS Kairouan

A Bizerte :

CA Bizertin – JS Omrane

A Sfax (Taïeb Mhiri) :

CS Sfaxien – ES Métlaoui

Stade à déterminer (huis clos) :

ES Zarzis – Club Africain

– Mercredi 28 janvier :

A la Marsa :

AS Marsa – AS Gabès

Au Bardo :

Stade Tunisien – AS Soliman

A Béja :

O. Béja – US Monastir

A Sousse :

Etoile du Sahel – US Ben Guerdane

Classement Pts J G N D BP BC Dif

1. Espérance ST 37 17 11 4 2 30 6 +24

2. Club Africain 37 17 11 4 2 23 7 +16

3. Stade Tunisien 34 17 9 7 1 19 4 +15

4. CS Sfaxien 32 17 9 5 3 24 9 +15

5. US Monastir 30 17 7 9 1 19 11 +08

6. ES Métlaoui 25 17 6 7 4 12 13 -01

7. ES Zarzis 24 17 7 3 7 19 18 +01

8. Etoile du Sahel 22 17 6 4 7 18 17 +01

9. US Ben Guerdane 22 17 5 7 5 13 15 -02

10. AS Marsa 19 17 6 1 10 16 17 -01

11. JS Omrane 19 17 5 4 8 12 19 -07

12. CA Bizertin 17 17 4 5 8 10 19 -09

13. JS Kairouan 14 17 4 2 11 10 28 -18

14. AS Soliman 13 17 2 7 8 9 17 -08

15. AS Gabès 12 17 2 6 9 9 23 -14

16. O. Béja 12 17 3 3 11 7 27 -20