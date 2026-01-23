Deux nouvelles agences consulaires de Tunisie en France ouvriront leurs portes à partir du jeudi 29 janvier à Ajaccio et à Bordeaux, indique le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

Ci-joint les données relatives aux deux agences:

Agence consulaire d’Ajaccio

Adresse: 1 bis Emmanuel Arène 20000 Ajaccio

Téléphone : 04 95 10 93 68 / 04 95 10 93 62

Adresse électronique : act@tunisieajaccio.fr

Agence consulaire de Bordeaux

Adresse: 45 cours Maréchal Foch 33000 Bordeaux

Téléphone: 05 33 89 113

Adresse électronique:bordeaux@ct-toulouse.fr

Ainsi, le réseau consulaire tunisien en France comportera 13 représentations réparties comme suit : cinq consulats généraux (Paris, Strasbourg, Lyon, Marseille et Nice), quatre consulats (Pantin, Toulouse, Grenoble et Montpellier) et quatre agences consulaires (Toulon, Lille, Ajaccio et Bordeaux).