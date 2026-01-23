Le volume d’exportations des entreprises de fabrication des fournitures médicales s’élève à environ 52 MD, alors que le secteur des parfums et des cosmétiques exporte des produits d’un montant de 270 MD ont souligné certains intervenants vendredi, à l’ouverture de la première édition des journées pharmaceutiques.

Cette édition, qui se tient durant deux jours au Palais des congrès à Tunis à l’initiative de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) a été placée sous le thème de “Charte de distribution responsable”.

A cette occasion, la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie, Fatma Thabet Chiboub, a souligné que le volume d’exportations des entreprises de fabrication de fournitures médicales en Tunisie, dont le nombre s’élève à 37 entreprises actives, est estimé à 52 MD par an.

Elle a précisé que le secteur de fabrication des fournitures médicales, qui offre environ 5200 emplois est considéré comme un secteur prometteur et à forte employabilité qui répond aux besoins du marché, relevant que le ministère s’emploie à accompagner et à soutenir le secteur parapharmaceutique (3500 parapharmacies) à travers l’encouragement à l’investissement, l’appui technique, la restructuration et la mise en place d’un cadre juridique approprié.

De son côté, le directeur général des industries manufacturières, chargé de mission au cabinet de la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Fathi Salaoui, a affirmé dans une déclaration aux médias, que le ministère accorde un intérêt particulier au secteur parapharmaceutique à travers la promotion des produits locaux, qui concurrencent les plus grandes marques internationales.

Il a relevé que le secteur des parfums et des cosmétiques, qui comprend 60 entreprises générant 7600 emplois, a réalisé un volume d’exportations estimés à 270 MD.

Le responsable a affirmé que le ministère œuvre à la création de structures de soutien en vue d’accompagner les entreprises industrielles actives dans ce domaine et à renforcer les capacités des ressources humaines.

Il a signalé que les efforts sont déployés pour valoriser les plantes aromatiques telles que le romarin et l’extraction des huiles pour la fabrication de médicaments et de produits cosmétiques, ajoutant que la Tunisie a un accès privilégié aux marchés européens et arabes dans ce secteur.

De son côté, le président de CONECT Aslan Ben Rejab, a souligné dans une déclaration aux médias, la nécessité d’encadrer le secteur parapharmaceutique à travers la réalisation d’un cahier de charges qui permettra d’accéder facilement au marché et d’ouvrir la voie à une concurrence loyale.

Pour sa part, le président du groupement professionnel des grossistes parapharmaceutiques relevant de CONECT Taoufik Soltani, a indiqué que le secteur parapharmaceutique a connu une évolution notamment, grâce aux efforts déployés par les distributeurs, soulignant la nécessité de renforcer le partenariat entre les secteurs public et privé.

A noter qu’un salon sera organisé au cours de cette manifestation avec la participation de plus de 50 exposants, outre des ateliers de dialogue et interactifs et des conférences sur l’utilisation des produits parapharmaceutiques ainsi que des sessions de formation sur le commerce électronique dans le domaine parapharmaceutique et les techniques de marketing et de commercialisation des produits.