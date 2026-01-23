La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a tenu une séance de travail, jeudi 22 janvier 2026, au siège du ministère, avec une délégation du Groupe de la Banque Mondiale (BM) dirigée par le Représentant résident du Bureau de la Banque en Tunisie, Alexandre Arrobbio.

La rencontre a été consacrée au suivi des mécanismes de mise en œuvre des projets et programmes énergétiques financés par la Banque et à l’évaluation de leur état d’avancement. Il s’agit notamment du projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie Elmed, le programme d’amélioration de la performance technique et commerciale de la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG), ainsi que le projet de renforcement du réseau national d’électricité Sud-Nord entre Skhira et Kondar.

La ministre de l’industrie a souligné la volonté de renforcer davantage les investissements dans les énergies renouvelables, avec la participation, de toutes les parties concernées. Elle a, également, salué le niveau de coopération avec la Banque mondiale, ainsi, que son soutien continu au département de l’Economie et à ses structures. De son côté, Arrobbio a mis en exergue les progrès réalisés par la Tunisie dans son processus de transition, tout en réaffirmant l’engagement de la BM à l’accompagner vers un avenir meilleur en fournissant l’appui technique nécessaire pour accélérer la réalisation des projets programmés.

La réunion s’est tenue en présence du Secrétaire d’État chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchen, ainsi que de plusieurs hauts cadres du ministère.